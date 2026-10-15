Велопоход на толерантността събира пловдивчани на Гребния канал

Велосипедисти, хора с инвалидни колички, бегачи и любители на движението ще се съберат на 17 октомври на Гребния канал в Пловдив за третото издание на „Le Tour du Canal – Велопоход на толерантността“. Инициативата на фондация „Ела и ти“ и сдружение „Велокултура“ ще обедини хора с и без увреждания около идеята за достъпна среда и споделено участие.

Тази година събитието е посветено и на финала на предизвикателството на ултрамаратонеца Пирин Галов, който на 11 октомври стартира в състезанието Trailcat The Race през Андора, Франция и Испания. Той посвещава изминаването на 466,19 километра на каузата за закупуване на специализиран бус с рампа за хора с увреждания.

Докато Галов изминава последните метри от маршрута си в Пиренеите, участниците в Пловдив ще проследят финала му на живо и ще изминат символично последните километри заедно с него.

Във велопохода ще се включат и заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и заместник-областният управител на Пловдив Рангел Матански.

Две дистанции и общ финал

Стартът е в 14:00 часа при трибуните на Гребния канал. Участниците могат да избират между две дистанции – 5 километра, обиколка на канала, и 14 километра, които продължават по велоалеите на Пловдив.

В инициативата може да се включи всеки според възможностите си – с велосипед, триколка, инвалидна количка, ролери, скейтборд, тротинетка или чрез бягане.

Регистрацията започва в 12:30 часа, а официалното откриване е насрочено за 13:15 часа. Преди старта ще има концерт на децата от ансамбъла за ударни инструменти „Престо“ с ръководител Пенчо Пенчев. Съвместният финал е планиран за 16:00 часа.

„Le Tour du Canal“ се провежда за трета поредна година и събира хора с различни възможности в общо преживяване. Посланието на организаторите е, че начинът на придвижване може да е различен, но целта е една – участниците да бъдат заедно по целия маршрут.

Събитието ще подкрепи кампанията за набиране на средства за специализиран бус с рампа, който да улесни придвижването на хора с увреждания.