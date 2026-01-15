Прокуратурата в Пловдив разследва фалшиви банкноти от по 20 евро

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за това, че на 12.01.2026 г. в гр. Пловдив са прокарани в обращение подправени парични знаци-три банкноти с номинал от 20 евро – престъпление по чл. 244 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 12 януари 2026 г. е бил подаден сигнал на тел. 112, че в гр. Пловдив, при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци, са установени три неистински банкноти с номинал от по 20 евро.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и др.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.