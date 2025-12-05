Съветниците от ПП–ДБ искат договорите за Коледния базар до Централна поща

Групата общински съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив официално е поискала информация от администрацията на Община Пловдив във връзка с данните, че Коледният базар до Централна поща използва общински терени без да заплаща такса, въпреки осъществяваната търговска дейност. Това съобщи съветничката Добромира Костова.

Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща

Повод за искането им е и журналистическическото разследване на Под тепето, което разкрива прецедент, невиждан през последните мандати, а именно че организаторите на фестивала „Коледа в Пловдив“ са освободени от такси по общинската наредба.

Какво поискаха съветниците

От групата на ПП–ДБ съобщават, че са депозирали официално искане до кмета и администрацията, с което настояват да им бъдат предоставени:

договорите между Община Пловдив и фирмата, която е разположила базара и атракционите;

документация, отразяваща поетите задължения на страните;

, отразяваща поетите задължения на страните; информация за финансовите параметри и клаузите, уреждащи ползването на общинските площи.

Целта е „осветляване на договорните отношения“ и установяване дали има законови основания организаторите да не заплащат дължимите такси, които според наредбите се изискват при всяка търговска дейност върху общински терени.

„Информацията е притеснителна“

В позицията си съветниците заявяват:

„Информацията към момента е притеснителна – необяснимо защо се лишаваме от немалко средства от такси, каквито всички останали търговци заплащат.“

Групата подчертава, че прозрачността е ключова, особено когато става въпрос за ползване на публични пространства и потенциални приходи за общината.

Ще бъде ли даден отговор?

Съветниците уверяват, че ще следят внимателно реакцията на администрацията и ще информират гражданите за резултатите:

„Ще информираме гражданите за всичко, което установим.“

Искането идва в момент, когато въпросът за освобождаването на базара от такси предизвика широк обществен интерес, тъй като всички други организатори на подобни събития в Пловдив традиционно заплащат значителни суми към общинския бюджет.