Съветниците от ПП–ДБ искат договорите за Коледния базар до Централна поща
Групата общински съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив официално е поискала информация от администрацията на Община Пловдив във връзка с данните, че Коледният базар до Централна поща използва общински терени без да заплаща такса, въпреки осъществяваната търговска дейност. Това съобщи съветничката Добромира Костова.
Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща
Повод за искането им е и журналистическическото разследване на Под тепето, което разкрива прецедент, невиждан през последните мандати, а именно че организаторите на фестивала „Коледа в Пловдив“ са освободени от такси по общинската наредба.
Какво поискаха съветниците
От групата на ПП–ДБ съобщават, че са депозирали официално искане до кмета и администрацията, с което настояват да им бъдат предоставени:
- договорите между Община Пловдив и фирмата, която е разположила базара и атракционите;
- документация, отразяваща поетите задължения на страните;
- информация за финансовите параметри и клаузите, уреждащи ползването на общинските площи.
Целта е „осветляване на договорните отношения“ и установяване дали има законови основания организаторите да не заплащат дължимите такси, които според наредбите се изискват при всяка търговска дейност върху общински терени.
„Информацията е притеснителна“
В позицията си съветниците заявяват:
„Информацията към момента е притеснителна – необяснимо защо се лишаваме от немалко средства от такси, каквито всички останали търговци заплащат.“
Групата подчертава, че прозрачността е ключова, особено когато става въпрос за ползване на публични пространства и потенциални приходи за общината.
Ще бъде ли даден отговор?
Съветниците уверяват, че ще следят внимателно реакцията на администрацията и ще информират гражданите за резултатите:
„Ще информираме гражданите за всичко, което установим.“
Искането идва в момент, когато въпросът за освобождаването на базара от такси предизвика широк обществен интерес, тъй като всички други организатори на подобни събития в Пловдив традиционно заплащат значителни суми към общинския бюджет.
Питаме “ Капана “ /чичо Кольо/ срещу Пощата дали има проверки? Или тези организатори минават между капките?
В Техеран по байряма бесим кресливи гейове беплатно