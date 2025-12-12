Шофьор на „Чистота“ блъсна коледната украса на Главната

Тази сутрин шофьор на ОП „Чистота“ по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, съобщиха от общината. В резултат на инцидента е компрометирана първата арка от конструкцията. Тя е обезопасена и ще бъде демонтирана в рамките на деня.

На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса и светлините към нея.

Шофьорът е дал показания в 4-то РУ на МВР и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Очаквайте в новия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето подборности на тема: Коледна украса в града и нередностите с Коледния базар малко по-късно през деня!