Кои са двамата зрелостници от Пловдив с Национална диплома за отличен успех?

Едно момче и едно момиче от Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ си извоюваха места сред най-добрите 25 в цялата страна. Това са Атанс Бунтов и Ирина Голева от Випуск 2022-ра на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Те са отличените с Национална диплома за успех, съобщи пред Под тепето директорът на елитното училище г-жа Веселина Карапеева.

Тя ги определи като всестранноразвити деца, с които Математическата гимназия се гордее.

Атанас Бунтов е от 5 клас в училището и няколко години подред стига до национален кръг на олимпиади по различни дисциплини, разказа директорът на гимназията.

Наско е четвърти от дясно наляво на снимката преди дни на финала на Националната олимпиада по лингвистика. В момента той се готви да представя страната на Международната олимпиада по лингвистика (International Linguistics Olympiad – IOL), която започва утре с домакин Вентспилс, Латвия.

Ето списък с постиженията му по време на ученето в ОМГ:

Лингвистика

Участие в XVIII Международна олимпиада по лингвистика, отбор Bulgaria 1, 19-23.07.2021г., Вентспилс, Латвия (online поради Covid)

Участие в XVIV Международна олимпиада по лингвистика, отбор Bulgaria 1, 25-29.07.2022г., о-в Ман (присъствено, предстои)

Първо място на Национално състезание по лингвистика, 2021г., гр. Сливен

Трето място на Национална олимпиада по лингвистика, 2021г., гр. Варна

Първо място на Национално състезание по лингвистика, 2022г., гр. София

Първо място на Национална олимпиада по лингвистика, 2022г.

Информатика

Участие във финален кръг XIII-та Московска открита олимпиада по информатика, 2019г., гр. Москва

Участие във финален кръг XIII-та Московска открита олимпиада по информатика, 2020г., гр. Москва

Част от разширен младежки национален отбор по информатика, 2018г.

Част от Втори младежки отбор по информатика, IATI 2018, гр. Шумен

Трето място на Национален пролетен турнир по информатика, гр. Пловдив

Български език и литература

Първо място на Национална олимпиада по български език и литература, 2017г., гр. Стара Загора

Впоследствие 2х100т. на Националните външни оценявания по математика и български език (служебно получени от олимпиадата)

Математика и физика

Множество награди и грамоти от Национални и Международни състезания.

Съученичката му Ирина Голева от 12 „З“ клас е госпожицата с Национална диплома за отличен успех. Тя завърши гимназията със специалност „Компютърна графика“.

Ето и нейната колекция с постижения и отличия до момента:

Irina Goleva Computer Space MG 2019/ Втора награда за Компютърна графика на XXXI международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2019“, гр. София: Грамота и Плакет на Компютърно пространство. Наградата връчи г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифровата икономика и общество;

МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ

XXXI международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2019“, София, 2019 г. Категория „Компютърна графика“: Втора награда, Грамота и Плакет на Компютърно пространство: Ирина Голева;

XXXII международен форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство 2020“, София, 2020 г. Категория „Компютърна графика“: Грамота за номиниран проект: Ирина Голева.

Irina Goleva Computer Space MG 2019 – „From the earth to the moon“;

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ

Национален конкурс за детска рисунка „Детство мое-реално и вълшебно“, ЦПЛР – ОДК гр. Ловеч, 2019 г. Рисунка (13-16 години). Второ място: Ирина Голева.

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

Международен проект по програма „ЕРАЗЪМ+“, „Нови хоризонти за професионална пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар“, № 2019-1-BG01-KA116-061601, гр. Катания, Италия, 09-24.02.2020 г;

Irina Goleva Computer Space MG 2020 – „Spiral to the future“

Kонкурс за създаване на графичен знак (лого) по проект по STEM Education, Platform – Erasmus 2020-1-BG01-KA201-079265, 2021 г. Първа награда, Лого на STEM център МГ „Академик Кирил Попов“: Ирина Голева;

Проект „European Digital learning Media“, 2021 г. Първа награда, Лого на European Digital learning Media: Ирина Голева.

Ръководител консултант на дипломен проект на Ирина Голева през 2022 г. е Румен Манолов. Под негово ръководство Ирина Голева участва успешно на международния форум „Компютърно пространство“, както и в международните конкурси за графичен знак (лого).

Екипът на Под тепето поздравява Ирина и Атанас за положения труд и им желае още изключителни успехи в бъдеще, за да прославят града и училището си!

В разгара на кампанията за кандидатстване след 7-ми клас, напомняме, че Образцова Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ е в ТОП 3 на най-добри гимназии в Пловдивска област и в ТОП 20 на национално ниво.

Именно специалността „Компютърна графика“ в ОМГ е на второ място в класацията В какви специалности и кои гимназии приемат с най-висок бал в Пловдив.

