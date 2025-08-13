Остават броени дни до откриването на уникално място в Пловдив, което ще увековечи прословутите градски котки, култовите местни зевзеци и знакови елементи. Точно след две седмици, в самото сърце на града, ще бъде открит първият по рода си фентъзи НеМузей на Пловдив. Лентата ще бъде прерязана с подобаващо колоритно парти край копчетата, на метри от общината, където в момента се довършват последните детайли от бъдещата топ атракция. Събитието по откриването ще продължи цели три дни, като стартира на 28 август.

НеМузеят на Пловдив ще е уникално пространство, където историята, уличната култура и въображението на Пловдив оживяват. Водени от комични герои в тази смесица от аналогово и дигитално преживяване, посетителите изследват интерактивни инсталации, виртуална реалност, графити и сюрреалистични истории, които размиват границата между реалното и фантазията. Без знаци, без тишина – само игра, емоция и открития.

„Това не е музей, през който се разхождаш. Това е свят, в който влизаш. Това е фантазия – Немузеят на Пловдив: преживяване на местната култура!“, казват идеолозите на бъдещата атракция.

Участие в изграждането на мащабния проект са взели множество пловдивски артисти. Инвестицията в мястото е огромна, а очакванията са то да е една от най-притегателните за пловдивчани и гостите на града точки.