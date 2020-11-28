Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Оперирали са ръката му след падане
Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.
„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“
По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.
Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.
312 коментари
safe Indian generics for US patients india pharmacy doctor recommended Indian pharmacy
http://drindiameds.com/# Indian pharmacy coupon codes
mexico pharmacy mexican pharma mexico pharmacy
Mexico to USA pharmacy shipping trusted Mexican drugstores online mexico pharmacy
safe Indian generics for US patients medicine online website no prescription pharmacy India
https://doctornorthrx.xyz/# legitimate pharmacy shipping to USA
DoctorNorthRx safe Canadian pharmacies for Americans trusted Canadian generics
canadian pharmacy online: safe Canadian pharmacies for Americans – affordable medications from Canada
Mexico to USA pharmacy shipping DrMedsAdvisor safe medications from Mexico