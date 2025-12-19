Бащи, лишени от пълноценен контакт с децата си, организират мирна акция на 26 декември в центъра на Пловдив

Събитието е с празнична нагласа по повод Деня на бащата, ще има музика и забавление за децата, с любов от „Бащите на Пловдив“

Родители от неформалното сдружение „Бащите на Пловдив“ ще проведат празнична акция в центъра на града по повод Деня на бащата – 26 декември. Вместо да бъдат у дома с децата си, те ще излязат на площад „Стефан Стамболов“ пред Общината, за да насочат общественото внимание към проблемите с родителските права в България.

Събитието ще се проведе от 12:00 до 13:30 часа и ще включва музика, раздаване на подаръци и лакомства за децата на Пловдив, както и информационна кампания. По думите на организаторите, жестът е символичен – грижата и вниманието, които те не могат да дадат на собствените си деца заради съдебни решения, ще бъдат споделени с всички малчугани, преминаващи през площада.

Много от участниците в инициативата няма да прекарат Коледните и Новогодишните празници със своите деца. Причината, според тях, е утвърдената практика на съдебната система, която в повечето случаи предоставя основните родителски права на майката, а на бащите – ограничен режим на лични контакти, често само два уикенда в месеца.

По време на акцията ще бъдат разпространявани информационни брошури, разказващи за трудностите, с които бащите се сблъскват в съдебните зали. Основното им искане е въвеждането и реалното прилагане на презумпцията за споделено родителство – равни права и задължения на двамата родители след раздяла.

„Съдебната система ни превръща в родители „втора категория“ и ни лишава от възможността да участваме пълноценно в живота и възпитанието на децата си“, заявяват от сдружението.

„Бащите на Пловдив“ е неформално обединение на родители, които се борят срещу, по думите им, институционалната дискриминация от страна на съдилищата и социалните служби. Те настояват за промяна в практиките, така че всяко дете да има право на пълноценен контакт и с двамата си родители.

Организаторите отправят покана към медиите да присъстват на събитието и да чуят личните истории на засегнатите родители.