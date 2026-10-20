Мъж е загинал при тежък пътен инцидент днес на околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Сигналът е получен на тел. 112 към 10 ч. тази сутрин.

По предварителна информация при изпреварване фирмен микробус се сблъскал челно с товарен автомобил. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната.

Местопроизшествието е запазено, създава се организация се оглед и разследване на обстоятелствата около катастрофата. Полицейски служители пренасочват трафика по обходни маршрути.