„Галъп“: Йотова и Вълчев водят с 43,2%, Гюров и Кандев са втори с 29,7%

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев запазва първата позиция в края на предизборната кампания с 43,2% подкрепа. Това показва национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, проведено между 14 и 22 октомври сред 1001 пълнолетни граждани.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 29,7%, а трети остават Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%.

След тях се подреждат Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 1,6%, и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 1,3%.

Според изследването около 2,6 милиона българи заявяват намерение да гласуват на президентските избори, което съответства на приблизително 39% активност.

Гюров и Кандев увеличават подкрепата си

В сравнение с предходното проучване на „Галъп“, проведено в началото на кампанията – между 26 септември и 6 октомври, – разликата между първите две двойки се свива.

Йотова и Вълчев запазват лидерската си позиция, докато Гюров и Кандев увеличават подкрепата си с около 5 процентни пункта. Костадинов и Волгин също бележат ръст – с приблизително два пункта.

Данните очертават трите водещи кандидатски двойки, но сами по себе си не представляват прогноза за крайния изборен резултат.

Кампанията остава без особен интерес

Проучването показва и преобладаващо негативно отношение към предизборната кампания. 41,1% от анкетираните не я определят нито като интересна, нито като скучна, а 38,7% директно я описват като скучна и безинтересна.

Само 16,6% я намират за интересна и динамична. Делът на хората, които не могат да дадат оценка, е 3,6%.

Според „Галъп“ резултатите показват ниска ангажираност на обществото към кампанията, което се вписва и в заявената сравнително ниска избирателна активност.

Изследването е проведено чрез пряко стандартизирано интервю с таблети лице в лице. Максималната статистическа грешка е ±3,1% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и е финансирано със собствени средства.