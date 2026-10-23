Устройствените планове целят обслужващи пътища в западната част на индустриална зона „Стряма“

Изграждането на обходно трасе около село Динк и довеждащ път към Дълго поле в община Калояново са сред проектите, за които Община Марица подготвя необходимата устройствена основа. Общинският съвет разгледа две предложения на кмета Димитър Иванов за одобряване на подробни устройствени планове, свързани с обслужващи пътища в западната част на индустриална зона „Стряма“.

Според кмета парцеларните планове са необходими, за да може да се пристъпи към реализацията на пътните връзки. По думите му те биха подобрили транспортната свързаност в района, биха облекчили движението през населените места и биха създали по-добри условия както за бизнеса, така и за жителите.

„Одобряването на парцеларните планове за обслужващите пътища в западната част на индустриалния парк е необходимо за изграждането на обходно трасе около Динк и довеждащ път до Дълго поле, Община Калояново“, заяви Димитър Иванов.

Кметът посочи, че е възможно обектите да получат държавно финансиране и призова общинските съветници да подкрепят решенията, които създават предпоставки за развитието на инфраструктурата.

Одобряването на устройствени планове обаче е подготвителна стъпка, а не изграждане на самите пътища. В предоставената информация не са посочени конкретни срокове за строителството, стойност на проектите или осигурено финансиране.