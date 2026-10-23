Кораб бе поразен край Констанца, един моряк загина, трима се издирват

Един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима са спасени, след като търговски кораб изпадна в бедствено положение в Черно море край румънското крайбрежие.

Плавателният съд „Хорив“ (KHORYV), който е под флага на Коморските острови, се намира на около 13 морски мили от Констанца, извън териториалните води на Румъния. В района е започнала мащабна спасителна операция.

Сигналът за бедствието е получен около 10:00 часа в Морския координационен център към румънските военноморски власти. На борда е имало 13 души – 10 украински и трима азербайджански граждани.

По предварителна информация корабът може да е бил атакуван с дрон, след което на борда е избухнал пожар. Румънските власти засега не са потвърдили официално причината за инцидента, а спасителната операция продължава.

След подаването на сигнала към мястото са насочени кораби на румънската морска спасителна служба и на Министерството на вътрешните работи. Обмисляно е и използването на хеликоптер Black Hawk, но силният дъжд, лошата видимост и тежките метеорологични условия са осуетили въздушното участие.

Корабът пътувал към Сулина

Според данните на специализирания сайт VesselFinder „Хорив“ е построен през 1983 г. Плавателният съд е предназначен за превоз на руда и петрол и е регистриран под флага на Коморските острови.

Корабът е потеглил от турското пристанище Ерегли и се е движел към Сулина. Очаквало се е да пристигне там късно на 23 октомври. Последната му отчетена AIS позиция е в Черно море.

Инцидентът се случва на фона на поредица от атаки и инциденти с търговски плавателни съдове в западната част на Черно море.

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Растат опасенията за корабоплаването

Контраадмиралът от резерва Сорин Леарски коментира пред Digi24, че подобни случаи могат да имат последствия не само за сигурността на корабоплаването, но и за икономиката. Сред потенциално засегнатите сфери са застраховането на плавателните съдове и товарите, както и трафикът през пристанище Констанца.

По думите му фактът, че инцидентът е станал непосредствено до румънските териториални води, допълнително повишава тревогата и поставя въпроса за необходимостта от по-добра защита на търговските кораби и системи за противодействие на дронове.

Случаят идва само дни след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, на което е обсъждана ситуацията със сигурността в Черно море.

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Около десет дни по-рано край Сулина беше регистриран друг подобен случай – търговски кораб под флага на Коморските острови също беше поразен от дрон.

Снимка: Pixabay