Колко ни струва таксито в Пловдив? One Taxi предлага приложение и ясни цени за популярни маршрути

Колко ще ни струва таксито, след колко време ще пристигне и можем ли да платим с карта? Това са въпросите, които обикновено си задаваме, когато бързаме за работа, трябва да стигнем до гарата или искаме да се приберем след вечер навън.

Именно върху тези практически нужди е фокусирана услугата на One Taxi в Пловдив. Това е компания, която съчетава традицията на една от най-старите таксиметрови марки в града с мобилно приложение, денонощен диспечерски център и разнообразни транспортни курсове.

Зад името One стои история, започнала през 1963 г. Тогава е създадена Taxi 1, компания, която днес продължава дейността си под ново име и с обновена визия.

Промяната е не само в бранда. One развива собствена диспечерска система, използва GPS проследяване и предлага различни начини за поръчка, така че клиентите да могат да изберат най-удобния за тях. Уебсайтът им е изключително информативен и с възможност за ползване на много езици, сред които дори и китайски.

Такси може да бъде заявено по телефона на 032 22 22, където поръчките се приемат денонощно от диспечерския център, или чрез мобилното приложение One App. Така технологиите допълват традиционната услуга, вместо да я заменят.

Представете си, че излизате от ресторант в Капана, намирате се на непозната улица или бързате за среща и не искате да обяснявате по телефона къде точно сте. В подобни ситуации приложението One App предлага по-пряк начин да заявите автомобил.

Безплатнaта апликация за Android и iPhone автоматично разпознава местоположението ви, а ако искате да поръчате такси за друг адрес, можете да го въведете ръчно. След заявката виждате свободните автомобили и проследявате на карта колата, която идва към вас и така по всякакъв начин избягвате възможност за измама.

Това е особено удобно за хора, които често се придвижват из града, както и за гости на Пловдив, които не познават добре улиците и кварталите.

Приложението позволява поръчка по всяко време на денонощието, а цената на пътуването остава по обявената тарифа на компанията. Няма отделна, по-висока тарифа само защото заявката е направена през телефона. One App може да бъде изтеглено от Google Play или App Store.

Един от важните акценти в услугите на One Taxi е прозрачността на ценообразуването. Дневните и нощните тарифи са публикувани на сайта на компанията, а информация за цените е достъпна и в автомобилите. Така клиентите могат да се ориентират за разхода си още преди да поръчат такси.

Дневната тарифа важи от 06:00 до 22:00 часа, а нощната – от 22:00 до 06:00 часа. Освен цената на километър, в крайната сметка участват първоначалната такса и евентуалният престой. Таксата за повикване се начислява еднократно, независимо дали заявката е направена по телефона или през приложението.

За още по-лесна ориентация на уебсайта си One Taxi публикува и примерни цени за популярни маршрути в Пловдив, както и отделни тарифи за трансфери извън града.

Когато става дума за по-дълго пътуване, предварителната яснота за разхода е още по-важна. Затова One Taxi предлага трансфери от и до Пловдив с фиксирани цени за редица популярни дестинации.

Услугата е подходяща за пътувания до летища, гари и автогари, както и за индивидуални пътувания до планински курорти и морски градове. Цената е за автомобил с до четирима пътници, а не за отделен човек

Това улеснява планирането на ранни полети, семейни ескурзии и трансфери с багаж. На сайта може да се използва и калкулатор за избор на начална и крайна точка, който показва цена, разстояние и ориентировъчно време за пътуване.

Трансферите се извършват с автомобили, поддържани в изрядно състояние, и професионални шофьори, които владеят английски език. Предлага се и плащане с карта чрез ПОС терминал.

Всъщност,при One Taxi всички автомобили разполагат с ПОС терминал. Клиентите могат да плащат в брой, с дебитна или кредитна карта, както и чрез Apple Pay и Google Pay. За картовото плащане не се начислява допълнителна такса.

Понякога най-разумното решение след вечер навън е да не сядаме зад волана. Но какво се случва, когато личният автомобил също трябва да бъде прибран?

Тук идва услугата Drink & Drive на One. Вместо клиентът да оставя автомобила си и да търси начин да се върне до него на следващия ден, професионален шофьор пристига на място и управлява както автомобила, така и придвижването на клиента до желания адрес.Цените са обявени предварително на сайта.

От краткия курс през центъра до пътуването до летището, от поръчката през телефона до прибирането на личния автомобил след вечер навън, One Taxi предлага различни решения за придвижване в Пловдив и извън града.

За клиента най-важни остават три неща: да поръча лесно, да знае как се формира цената и да разчита на услугата, когато му е необходима. Именно удобството на приложението и достъпната информация за тарифите са сред акцентите, с които One Taxi се стреми да отговори на тези очаквания.

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