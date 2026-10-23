Какво да правим в Пловдив (23.10– 29.10)

23 октомври

Дебелянов и ангелите

от Александър Секулов. Използвани са текстове от „Слепия градинар“ на Валери Стефанов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Турандот – концертно изпълнение

Концерт

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Международен кино-литературен фестивал Синелибри Пловдив

Селекция от впечатляващи филми, вдъхновени от литературни произведения, пристига в Пловдив за поредното издание на международния кино-литературен фестивал „Синелибри“. Прожекциите ще се провеждат от 23 октомври до 8 ноември в познатото място за киноманите – Lucky Дом на киното.

Фестивалът започва на 23 октомври от 18:30 ч. с „Черното топче“ – отличен с награда за режисура в Кан и наградата на публиката на фестивалите в Торонто и Сан Себастиан.

До 8 ноември програмата включва още 23 прожекции на филми по литературни произведения, сред които „Клетниците“, „Кокухо: Живо съкровище“, „Вода за цветята“ и „Героят от гара „Фридрихщрасе“.

Специален акцент са българските филми, които ще бъдат представени от своите творчески екипи: „Оста на живота“, „Остайница“, „Хана на 7 и половина“ и документалният филм „Юли“, както и „Такси за рая“.

LUCKY Дом на киното

23.10 – 08.11.2026

Градски винен фестивал Urban Wine Fest 2026

Urban Wine Fest кани жители и гости на Пловдив, пътешественици и винени професионалисти да отпразнуват българското вино в навечерието на Международния ден на мавруда.

Фестивалът представя богата селекция от български вина, местни сортове и винени региони, съчетани с качествена музика, кулинарни предложения и майсторски класове.

Работно време:

Петък, 23 октомври: 14:00–22:00 ч.

Събота, 24 октомври: 12:00–22:00 ч.

Във винения бар посетителите ще могат да дегустират над 40 български вина, представени от утвърдени винени професионалисти от Българската асоциация на винените професионалисти.

Специален фокус тази година са винените региони. Регионалните сдружения „Пловдив винени маршрути“ и Wines of Sakar ще представят своите вина, тероар, фестивали и възможности за винени преживявания.

За любителите на виното са предвидени и майсторски класове, посветени на сортовете, тероара и вината от Пловдивския регион и Южен Сакар.

Музикална програма:

23 октомври

19:00 ч. – официално откриване с приветствие от зам.-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов

Джаз Квартет Гърбачев

DJ Manev

24 октомври

18:00 ч. – „Добър ден“

Euphoria Music Group

DJ Manev

Посетителите ще могат да се насладят и на разнообразни кулинарни предложения от местни майстори.

Мостът над ул. „Гладстон“

23.10 – 24.10.2026

АТОЛУКА БЛУС КАРТЕЛ LIVE във FRIK&S!

На 23 октомври, петък – посрещаме една от любимите ни пловдивски банди – Атолука Блус Картел!

Очакват ви техните авторски парчета, кавъри на любими блус класики и вечер с много настроение, качествена музика и силно сценично присъствие.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

Common Ground Quartet

Преслав Пеев — саксофон

Борис Петков — пиано

Николай Бобчев — контрабас

Ясен Димитров — барабани

Джаз вечер в „В Джаза“, Пловдив

Common Ground Quartet събира четирима музиканти с различен почерк и общ език — езика на джаза, импровизацията и живото музикално взаимодействие.

Съставът представя музика, в която традицията среща съвременния джаз, а всяко изпълнение оставя пространство за спонтанност, диалог и нови идеи.

Саксофонът на Преслав Пеев, пианото на Борис Петков, контрабасът на Николай Бобчев и барабаните на Ясен Димитров изграждат звук, основан върху взаимното слушане и свободното взаимодействие между четиримата.

Common Ground — общата територия, в която четири индивидуални гласа се срещат и се превръщат в едно цяло.

Очаква ви вечер с джаз, импровизация и музика, създадена на момента.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Вечер с песните на Тодор Колев – на живо в Безистенъ

Заливани ежедневно от политическата помия, ще се опитаме да разведрим обстановката и да си припомним за неподражаемия Български актьор и певец-великия Тодор Колев!

На сцената в Безистень ще се качи бенд от 7 музиканти, отдадени на идеята да почетат любимия актьор и…нека не допускаме, изпятото от него да бъде забравено!

Рок Бар БезистенЪ

21:00 часа

Tashev&Melin sings@Контрабас

Иван Мелин (тромбон) и Мартин Ташев (тромпет) може да са добре познати вам джаз музиканти, но идния петък в бар Контрабас те ще ви представят едно по-различно амплоа на своя талант.

Този път, вместо да звучат само и единствено чрез инструментите си, те ще ви разкажат историите на любимите си джаз стандарти и с … глас.

Влизайки в нова роля на мъжки джаз вокалисти, двамата ще отдадат почит на своите музикални идоли и емблематични изпълнители Чет Бейкър и Луис Армстронг, представяйки любими вокални джаз теми от тяхното всеобятно творчество.

Заповядайте на проекта „Ташев и Мелин пеят“, за да слушате, ръкопляскате, вдигате чаши и купонясвате.

А към тях на сцената ще се присъединят

Павел Цонев – пиано и вокал също така,

Радослав Паунов – бас и Кристиан Желев – барабани.

Бар Контрабас

21:00 часа

LET THE GOOD TIMES ROLL!

Нека хубавите времена започнат. И нека не бързат да свършват!

Животът все намира за какво да ни тревожи. Все има нещо за вършене, някъде да бъдем, нещо да отложим за утре.

Но понякога трябва просто да спрем.

Да пуснем музиката.

Да се съберем с хора. Да танцуваме, да се смеем и да бъдем тук и сега.

Защото щастието невинаги е нещо голямо. Понякога е хубава песен, чаша питие, разговор или танц.

А понякога е просто една вечер, в която никой не бърза .

Затова се събираме за да оставим хубавите времена да ни понесат!

Без специален повод да бъдем щастливи. Без план за утре. Само музика и радостта да сме заедно.

Bee Bop Café

20:00 часа

SHUM, ENRAVOTA & NEXVS AT UNDER CITY!

Отбележете си датата 23.10., защото Shum, Enravota и Nexvs ще ви поразят с брутално преживяване в Under City

Under City

22:00 часа

24 октомври

Приключение с маймунка

Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

PAW-O-WEEN MARKET

Този октомври ви каним на PAW-O-WEEN MARKET – ден с много лапички, Halloween настроение, красиви находки, снимки и изненади!

Halloween базар

Очакват ви подбрани брандове и творци с продукти за кучета и техните хора. Очакваме нашите четириноги гости в най-страховитите, забавни и оригинални Halloween костюми!

И стопаните са поканени да се включат – можете дори да измислите matching Halloween визия с любимеца си.

Ще има награди за:

Най-добър кучешки Halloween костюм

Най-добър Halloween костюм на стопанин

Най-добра комбинация куче + стопанин

Най-добър трик

Така че пригответе костюмите и тренирайте любимия си трик!

Парти грим & рисуване на лица

Ще имаме гост гримьор, който ще се погрижи за още повече настроение с парти грим и рисуване на лица за малки и големи.

Изберете своята визия и се пригответе за снимки!

Специален Halloween фото кът

Ще ви очаква специално създаден Halloween фото кът за кучета и техните стопани, където ще можете да запечатате вашата PAW-O-WEEN визия.

Елате с кучето си, доведете приятели и се пригответе за един различен пред-Хелоуин ден в Пловдив!

Регионален природонаучен музей

11:00 часа

Underground Vinyl Market Special Edition

Мекият аналогов звук. Радостта от новото откритие. Усещането да държиш музиката в ръцете си.

Каним ви в събота на 24.10.2026 г. да споделим заедно любовта към грамофонните плочи с новото издание на Underground Vinyl Market, този път в оазиса на качествените коктейли и кристалния звук – Club Fargo.

Събираме колекционери, селектори и меломани за един следобед, посветен на независимите лейбъли, редките издания и автентичния underground звук, който кара сърцето да бие по-силно. Селекцията на базара има подчертано некомерсиален характер и е подбрана специално за онези, които търсят скрити съкровища, лимитирани преси и плочи, далеч от вкуса на масовия слушател.

Очаква ви бутикова селекция от грамофонни плочи, които извънредно трудно се намират в пределите на страната ни. Не пропускайте уникалната възможност да обогатите колекцията си, да намерите нещо, което сте търсили дълго време или да откриете нова музика, нов артист, новата си любима песен.

Какво да очаквате:

През целия ден – сетове с плочите, които ще се продават.

По-различна селекция: Редки заглавия, независими лейбъли и издания, които трудно ще откриете в обичайните магазини.

Грамофонни плочи, дискове и касетки.

Музика в следните жанрови посоки: Jazz, Soul, Funk, Disco, Boogie, Italo, Latin House, Deep House, Techno, Electro, UK Street Soul, Lovers Rock, Roots Reggae, Drum & Bass, UK Garage, New Wave, Synth Pop и прекалено много други, за да бъдат изброени всички.

Грамофони за преслушване на плочите, но е добре да си носите слушалки

Приятелска атмосфера: Перфектното място да откриете нова музика, да се запознаете с други колекционери и да прекарате съботния следобед на по питие в Club Fargo.

Вечерни партита в петък (23.10) и събота (24.10) с музика изцяло на грамофонни плочи от някои от любимите ни DJ-и.

Клуб Фарго

12:00 часа

Историята на Пепеляшка/Гостува в Пловдив

„Историята на Пепеляшка“ – една незабравима постановка, изпълнена с магия, музика и мечти!

Сцената ще се превърне в царство на чудеса, където тиквата става каляска, кучето – кон, а едно добро сърце побеждава всичко.

Очакват ви пъстри костюми, весела музика и едно послание за надежда, доброта и сбъднати мечти.

Подходящо за цялото семейство

Живо изпълнение от талантливи актьори

Приказна атмосфера и вълшебно преживяване

Елате да се потопите в света на Пепеляшка – защото чудесата се случват, когато вярваме в тях!

Дом на културата Борис Христов

11:30 часа

Фолклорно бъдеще, концерт

Специален концерт, който ще събере фолклорното бъдеще на България.

На сцената ще се срещнат млади таланти и утвърдени изпълнители, обединени от любовта към българския фолклор заедно със специалните гости Пейо Пеев – гъдулка, Недялко Недялков – кавал и Ваня Вълкова.

Водещ на вечерта ще бъде Александър Кадиев, който ще допринесе за настроението със своя чар, енергия и щипка сценична лудост.

Това няма да бъде просто концерт, а среща между традиция, талант и бъдеще. Една вечер, в която българският фолклор ще оживее с нова сила – чрез младите лица, музиката, танца и много сърце.

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Eyal Talmor & Bozhidar Savov – Experimental live music at BNR Plovdiv

Eyal Talmor е електронен музикант търсещ хаотичното поведение на машините, с които работи. Неговите произведения са абразивни, непредвидени и тактилни. С цел да изследва продължителното излагане на силен звук върху човешката психика, Talmor създава наситени мрежи от въздушно налягане. След първото си участието в страната (подкрепен от Amek Collective) по-рано тази година, Talmor се завръща за концерт в Пловдив.

Божидар Савов е изпълнител и тонрежисьор базиран в Пловдив. Започнал пракитата си, като барабанист, по-късно се насочва към електронната музика и минимализма. С безкрайно любопитство и внимание към детайла, Савов се потапя в малко познатите аскепки на звука. Наподобяващи ритуал живите му изпъления предлагат катарзис чрез търпение, смирение и интроспекция.

БНР Пловдив

18:30 часа

AUTUMN RELEASE SHOW – Under City, Plovdiv

На 24 октомври клуб UNDERCITY (Пловдив) ще бъде разтърсен от три страхотни банди за една мощна и безкомпромисна метъл вечер!

SEE (BG – Groove / Melodic Death Metal/Metalcore)

Създадена през 2016 г. в Стара Загора, групата съчетава груув метъл, мелодичен дет метъл и метълкор със съвременни електронни елементи. Музиката им е директна и праволинейна, а текстовете засягат социални теми, бунтарския дух и борбата с жестокостта на заобикалящия ни свят.

През април 2026 г. издадоха своя дебютен дългосвирещ албум – „The Legacy“:

Váthos (RO – Post-Black Atmospheric / Alternative Metal)

Сформирани в Букурещ в края на 2017 г., Váthos се състоят от: Radu (вокал), Alex (китара), Ducu (китара), Daniela (бас) и Rotta (ударни).

Най-новият им албум „SOLACE“, издаден на 7 юли 2026 г., отбелязва нова глава в музикалното развитие на състава.

Eufobia (BG – Melodic / Thrash / Death Metal)

Eufobia са свирили на една сцена с утвърдини световни имена като Arch Enemy, At the Gates, Dark Tranquillity, Sepultura, Cannibal Corpse, Rotting Christ, Vader, Immolation, Onslaught и много други. През 2018 г. печелят конкурса W:O:A Metal Battle и представят България на най-големия метъл фестивал в света – Wacken Open Air.

Дискографията им включва албумите „Madness“ (2022), „Eufobia“ (2016), „Cup of Mud“ (2011) и EP-то „Insemination“ (2010).

Under City

20:00 часа

Анимационерите LIVE – 24.10.26 @ Download

Анимационерите са една от най-разпознаваемите и интересни групи на българската алтернативна сцена. Създадени през 1997 г., още от самото начало музикантите отказват да поставят музиката си в конкретни жанрови рамки, съчетавайки алтернативен рок, електроника и експериментален поп.

Групата добива широка популярност в началото на 2000-те, когато „Красива Лулу“ печели награда за най-добър рок-алтернативен хит, а през 2004 г. албумът „Плюс“ е отличен като най-добър рок албум. В дискографията им влизат „А“ (2000), „Плюс“ (2003) и „Анимационерите“ (2016), а характерното им електро-алтернативно звучене и сценично присъствие остават тяхна запазена марка.

На сцената:

Георги Згуров-Гурко – вокал

Цветан Методиев – синтезатор

Антон Велев – китара

Росен Ватев – барабани

Мартин Евстатиев – бас

Рок бар Download

21:00 часа

25 октомври

Зайчето Питър

Гостува Държавен куклен театър – Стара Загора

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

Отворена брачна двойка

Един мъж. Една жена. Отворен брак. Ами сега?!!!

„Съветвам всеки мъж да се ожени. Ако попадне на добра жена ще е щастлив, ако ли не – ще стане философ“ – Сократ.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова