1000 полицаи охранят изборния ден в Пловдив и областта

Близо 1000 служители от различни структурни подразделения на полицията, пожарната, жандармерията и гранична полиция ще отговарят за безпроблемното протичане на вота на 25 октомври в Пловдив и областта, съобщават от МВР.

„До приключване на изборите ще има засилено полицейско присъствие, а сформиран в дирекцията щаб ще ръководи и координира дейностите на екипите за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, гарантирането на сигурността и опазване на обществения ред. Създадена е необходимата организация приетите сигнали за злоупотреби и нарушения на изборния процес да се проверяват незабавно и ефективно и своевременно да се уведомява ръководството на МВР и прокуратурата. За бърз обмен на информация и последваща реакция се поддържа и пряко взаимодействие с Районните избирателни комисии“, допълват от пловдивската полиция. .

Специализираните устройства за електронно машинно гласуване и изборните книжа вече са поставени под постоянно полицейско наблюдение. В събота, 24 октомври, предстои под съпровод да бъдат транспортирани 528 машини за 16 РИК и 511 за 17 РИК. Същия ден ще бъде поета и външната охрана на местата за гласуване до приключване на изборите в неделя.

Физическа охрана е осигурена за всички 1016 избирателни секции в 398 изборни места.

В деня на вота полицейските служители ще бъдат разположени извън изборните помещения, като в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети. От МВР припомнят, че е забранено използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване. При необходимост униформените ще оказват съдействие само с изрично писмено искане от председателите на секционните комисии.

След приключване на изборния ден е предвидена и охраната на изборните материали и документация и членовете на секционните избирателни комисии при придвижването им от изборните места до РИК 16 и 17, които се помещават в Международен панаир – Пловдив.

Служителите от сектор „Български документи за самоличност“ и звената в районните управления ще оказват съдействие на българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.