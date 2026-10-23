Президнтът Йотова ще поиска оставката на началника на НСО

След вчерашния сблъсък с журналистката Соня Култуклиева, Йотова каза, че вижда пропуски

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев. Това потвърди тя пред журналисти, съобщава Нова телевизия.

След вчерашния сблъсък с журналистката Соня Култуклиева, Йотова каза, че вижда пропуски.

Колтуклиева пострада при спречкване с НСО в четвъртък в центъра на София. Това се случи при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”.

„Още вчера вечерта започна проверка в НСО. Чакам първите резултати и доклада на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент в две направления най-малко: както по отношение на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашата колежка Соня Колтуклиева„, каза Йотова.

„Виждам пропуски и очаквам оставки”, каза Йотова.

И допълни, че не може президент да иска оставката на председателя на НС.