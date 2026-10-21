Над 50 вина от местни сортове на Urban Wine Fest Plovdiv 2026

Пловдив ще отбележи Международния ден на мавруда на 23 и 24 октомври с ново издание на градския винен фестивал Urban Wine Fest Plovdiv 2026. На площад „Централен“, на моста над ул. „Гладстон“, посетителите ще могат да опитат над 50 вина от 15 български сорта, да се срещнат с представители на винени региони от страната и да се насладят на музикална и кулинарна програма.

Urban Wine Fest се организира от Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП), която за поредна година популяризира българските вина чрез поредица от градски фестивали, срещи с винени експерти и събития, посветени на местните сортове и винените региони на България.

Urban Wine Fest – Пловдив: 23–24 октомври 2026 г.

Фестивалът ще представи разнообразието на българските местни сортове чрез селекция от бели, розета, червени, пенливи и натурални вина. Сред тях са Мавруд, Гергана, Рубин, Памид, Широка мелнишка лоза, Мелник 55, Димят, Тамянка, Гъмза и различни разновидности на мискета – Червен, Варненски, Сандански, Врачански и Кайлъшки, както и други характерни за страната сортове.

Посетителите ще открият различните стилове на вината и ще научат повече за сортовите им особености, регионалния характер и мястото им в българската винена традиция. Винените експерти на БАВП ще допълват дегустациите с истории и информация за селектираните вина.

Специален акцент в програмата ще бъдат два винени региона, които развиват сътрудничеството между местните производители и популяризират винения туризъм – „Пловдив винени маршрути“ от района на Пловдив и Wines of Sakar от Южен Сакар. Двете регионални общности ще представят своята винена идентичност и селекция от вина, ще разкажат за фестивалите си и възможностите за винени преживявания в регионите. Програмата включва и майсторски класове за любителите, които искат да задълбочат познанията си за българското вино:

“Специални вина от Пловдив” на 23.10.2026 от 17:00 ч

“От съкровищницата на Сакар” на 24.10.2026 от 14:00 ч

“Колелото на ароматите на вина от сорта Мавруд” на 24.10.2026 от 16:00 ч.

Кулинарната част на фестивала ще бъде допълнена от предложенията на „Миш-маш“ и „Заара кетъринг“, които са подготвили подходяща за съчетаване с вината от селекцията храна.

Музика и градска атмосфера

Фестивалът ще бъде открит в петък вечер от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Пловдив. Музикалната програма ще започне с изпълненията на Трио Soulmate.

В събота на сцената ще се качи Джаз квартет Гърбачев – пловдивска формация, която ще внесе джаз звучене във фестивалната атмосфера. Програмата ще продължи с изпълненията на ДОБЪР ДЕН и Euphoria Music Group. Публиката ще чуе популярни поп хитове, обичани български песни и кавър версии на познати музикални произведения. DJ Manev, традиционен приятел на събитието, ще се погрижи за музикалното настроение с танцувални сетове.

Практическа информация

Дати и работно време

23 октомври, петък: 16:00–22:00 ч.

16:00–22:00 ч. 24 октомври, събота: 12:00–22:00 ч.

Място: площад „Централен“, мостът над ул. „Гладстон“, Пловдив.

Входът е свободен. Дегустациите и консумацията се заплащат на място.

Посетителите могат да донесат собствена дегустационна чаша или да използват предоставена от организаторите срещу депозит. Събитието е предназначено за лица над 18 години, като организаторите призовават за умерена и отговорна консумация.

По време на фестивала ще се извършва фото- и видеозаснемане.

Българските местни сортове – част от световната винена карта

На 26 октомври се отбелязва Международният ден на мавруда – инициатива, която поставя във фокуса българските местни сортове и тяхната роля за идентичността на страната като винена дестинация. Маврудът, един от емблематичните сортове за района на Пловдив, дава името на празника, който насочва вниманието към богатството и разнообразието на българското вино.

Чрез инициативи като Urban Wine Fest местните сортове достигат до нови публики, а винопроизводителите и регионалните организации получават възможност да представят своите вина, традиции и туристически предложения.

Международният ден на мавруда се провежда под патронажа на министъра на туризма, с официалната подкрепа на Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните и Община Пловдив, както и на минерална вода DEVIN и Moto-Pfohe. Събитието е част от календара на събитията на град Пловдив и се финансира по Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г.

Повече информация: www.mavrudday.com