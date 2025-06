Какво да правим в Пловдив (20.06–26.06)

Тази седмица в Пловдив ще вдигаме много шум за нищо и ще разделяме двойки по домовете:

20 юни

Франкофоли 2025

Фестивалът Les Francofolies /Ле Франкофоли/ е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика, който се провежда от 1985 насам в град Ла Рошел, Франция. Фестивалът се е превърнал в емблема на града, а заради него всяка година там пристига около 110 000- на публика. Освен ежегодните издания на фестивала във Франция, Ле Франкофоли се провежда в Монреал, Канада, а също и в Спа, Белгия. Има изнесени издания в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин, Реюнион, Нова Каледония, а от 2015 – и в България.

Програма на фестивала:

Петък, 20 юни – La Caravane Passe, Alexandra Stan, In-Grid и Master KG

Събота, 21 юни – RILA, Криско, Лили Иванова, Zaz

Неделя, 22 юни – Братя Мангасариян, Kiril Dzajkovski, Gipsy Kings

Съпътстваща програма:

21 и 22 юни

Брънч в парка с шеф Андре Токев, на открито пред зала „Лотос“ и в парк „Дондукова градина“

„Търсене на съкровища от природата“, парк „Дондукова градина“ от 10:00, 13:00 и 16:00 часа

20, 21, 22 юни

„Душата на Квартала“ – Базар ,,Капана” гостува на Франкофоли

S’cool Rock Fest 2025

Ученически рок групи от цяла България ще се качат на сцената, за да покажат своите умения не само като музиканти, а и като творци – създатели на свой собствен продукт, като музика и текстове! Ще ни покажат и своя прочит на световни рок класики, като уважение към тези, от които са поели първа „глътка“ рок въздух!

Plovdiv Stage Park

20.06 – 22.06.2025

Завеса под звездите: Много шум за нищо

Вече 400 години “Много шум за нищо” покорява и заразява с дръзкото младежко привличане, с любовно опиянение, без да спестява болката и слисването, когато това опиянение свали лъжливата си лекомислена маска. Комедията се издига до философското познание за човешката природа и за любовта и не престава да вълнува зрителите.

Песента към спектакъла “Рай” е емблематична за Стефан Вълдобрев и за неговите изяви като певец и композитор.

Лятно кино Орфей

20:30 часа

RUSH Pop-Up

RUSH streetlife store ще са ни гости за два дена, в които ще ни представят най-доброто от тяхната селекция от мода, аксесоари, книги и ексклузивно за Пловдив – Loop Colors.

20 юни (пет) 16—22:00ч

21 юни (съб) 12—22:00ч

Rush store е концептуално място съществуващо от 2010 година. Посветено на модата, графитите, уличното изкуство, музиката и дизайна.

Loop Colors е италианска марка спрейове за графити и изкуство с наситени цветове, акрилна формула и висока покривност, подходящи за професионална и хоби употреба.

OP34.studio

Хитър Петър

„Хитър Петър“ е весела и поучителна постановка, вдъхновена от българския фолклор и народния хумор.

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Вяра & Джимара @ Jazz Bar В Джаза Jazz Insights Plovdiv

Американа, кънтри, блус; истински истории, авторска музика с фокус върху семейната динамика и човешките взаимоотношения, разказани с много хумор и мъничко носталгия.

Вяра Иванова – вокал, китара

Румен Куртев – Джимара – китара и вокали

Джаз клуб В Джаза

21:00 часа

„The Teachers“@Контрабас

В петък в двора на бар Контрабас ще ви срещнем с двама приятели, за които е удоволствие да свирят в китарен дует, заради свободата при изпълнението на тяхната музика.

Заповядайте да чуете квартета на Веселин Койчев и Цветан Недялков, чиито творчески търсения са ги довели до създаването на нов авторски проект с името „Тhe Teachers“ … защото и двамата са академични преподаватели.

В концерта в двора на бара ще чуете изцяло авторски пиеси. Заедно с Христо Минчев и Кристиян Желев звученето на квартета ще е електрично. Стилът е фюжън, съчетан с българска народна музика, а аранжиментите и импровизациите са, разбира се, в духа и прийома на джаз музиката.

„The Teacher’s Project“:

Веселин Койчев – китара

Цветан Недялков – китара

Христо Минчев – бас китара

Кристиян Желев – барабани

Бар Контрабас

20:00 часа

28th Birthday Bash – Bally Club Day 1

28 години истории, спомени и незабравими нощи…

Bally Club празнува своя РОЖДЕН ДЕН и ще го отбележим подобаващо с две епични вечери в сърцето на Пловдив!

20 юни, петък:

BOBO, EMO RIV и NINO BG

21 юни, събота:

ZLATINA DIMITROVA и TOMMY RIVERRA

Bally Club

20:00 часа

21 юни

„Археология за всеки“: Играчките в древността

Имали ли са децата в миналото играчки? Как са изглеждали и на какво са играли?

На 21 юни ще се посветим на вълнуващо пътешествие в света на древните детски забавления. Чрез специално подбрани експонати и любопитни истории, ще открием отговорите заедно!

Регионален археологически музей

10:30 – 12:30 часа

Театрално изложение 2025

Изложението има за своя основна кауза да даде възможност на творци да представят свои работни проекти пред ръководните екипи на професионалните театри в България.

Форумът ще се провежда ежегодно в края на театралния сезон и ще съдържа две основни събития. Първият ден ще бъде посветен на младите творци, техните проекти и публичното им представяне пред ръководните екипи на драматичните театри в България, с цел тяхна професионална реализация през следващата календарна година. Вторият ден на театралното изложение ще бъде посветен на годишна среща на ръководните екипи на драматични театри. Тя ще засяга актуални въпроси на театралния мениджмънт в България.

Драматичен театър Пловдив

21.06 – 22.06.2025

Тепе Джамборе

Тепе Джамборе обединява спорта, културата и хората в едно незабравимо приключение! Второто издание на формата обещава повече концерти и танци, положителни емоции, незабравими спомени, и вълнуващи моменти.

Трасета:

Айляшко джамборе – 7 км, 250 м D+ – Перфектният начин да се насладите на красотата на Пловдив и да споделите радостта с приятели.

Шампионско джамборе – 13 км, 450 м D+ – За истинските бойци, които обичат предизвикателствата и динамиката.

Детско джамборе – За най-малките ни участници, защото вдъхновението започва от ранна възраст!

Тепе Джамборе предлага разнообразие от културни преживявания по цялото трасе. Всеки участник може по желание да се спре, за да се включи в хоро, да потанцува, да се наслади на концерт, да участва в театрална игра или да разгледа временните арт инсталации, разположени по маршрута. Трасето преминава през най-живописните кътчета на града, разкривайки спиращи дъха гледки и пресичайки различни епохи от неговата история.

Парк Бунарджик, пред Летния театър

19:30 часа

The Sons of Buena Vista

The Sons of Buena Vista – наследниците на легендарния Buena Vista Social Club – ще ни представят автентичен карибски спектакъл! Ще преживеем експлозивна комбинация от салса, сон кубано, болеро, и традиционни афро-кубински ритми.

Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista, продуциран от легендарния Вим Вендерс. Филмът разказва историята на младите кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club, но с нова енергия и модерен поглед. След огромния успех на филма, концертната версия на проекта ще има турне в Европа, а Пловдив е част от него.

The Sons of Buena Vista събира на сцената едни от най-изявените кубински музиканти на нашето време.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

