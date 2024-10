Какво да правим в Пловдив (18.10–24.10)

Send an email

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

18 октомври

Plovdiv Zoo Expo

Независимо дали сте собственик на домашен любимец или просто имате слабост към пухкавите приятели, PLOVDIV ZOO EXPO обещава едно незабравимо изживяване, което празнува уникалната връзка между хората и животните.

PLOVDIV ZOO EXPO обединява разнообразен набор от бизнеси в сферата на грижата и продуктите за домашните любимци, включително борси и магазини за домашни любимци, дистрибутори, коафьори, ветеринарни лекари, производители на храни и лакомства и други.

ЗООМАГАЗИНИ

Разгледайте разнообразие от магазини за домашни любимци, предлагащи всичко, от което вашият космат приятел се нуждае.

ВЕТЕРИНАРНИ КЛИНИКИ

Свържете се с реномирани ветеринарни клиники, предоставящи първокласни грижи за вашите домашни любимци.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Открийте висококачествени възможности за храна за домашни любимци от водещи производители.

ЗООБОРСИ

Намерете всичките си стоки за домашни любимци на едно място в складови магазини с широка гама от продукти.

ГРУМЪРИ

Поглезете вашия домашен любимец с професионални фризьорски услуги от квалифицирани експерти.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Научете за въздействащата работа на организациите за хуманно отношение към животните, посветени на подобряването на живота им.

Международен панаир Пловдив

18.10 – 20.10.2024

ПРЕМИЕРА

Без кръв

по Алесандро Барико, авторска адаптация Александър Секулов, сценична версия и режисура Диана Добрева

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

СЕСТРА АНДЖЕЛИКА / ДЖАНИ СКИКИ ; SUOR ANGELICA / GIANNI SCHICCHI

Диригент: Владимир Кираджиев

Режисьор: Елена Стоянова

Сценограф и художник на костюмите: Кристиан Леков

Солисти ,,Сестра Анджелика“ – Евгения Ралчева, Елена Чавдарова-Иса, Христина Венчева, Милена Гъркова, Цветанка Ангелова, Ива Ананиева, Станимира Манолова, Благовеста Костадинова, Стефка Колева, София Мерджанова, Любомира Петрова, Тодорка Митковска, Анна Ангелова

Солисти ,,Джани Скики“: Михаил Пулиев, Марк Фаулър, Александър Баранов, Вера Гиргинова, Мария Анастасова, Валерия Мирчева, Станимира Манолова, Цветанка Ангелова, Борис Кучков, Матей Минчев, Алпер Юнлютюрк, Виктор Кръстанов, Евгений Арабаджиев, Николай Бачев, Николай Писанов, Стефан Толумбаджиев, Живко Пейчев

Хор и Оркестър на Опера Пловдив

Градски Дом на Културата „Борис Христов“

19:00 часа

Cocktail Culture by Maina Town

Коктейл Култура: Парти Машината влиза в Градска градина на ул. Христо Г. Данов (Дондуковата градина)!

Готови ли сте за серия от събития, които ще освежат и съживят едни от парковете, райски кътчета на Пловдив? „Майна Town“ ви кани на Коктейл Култура – уникално събитие, което съчетава вкусни коктейли, културни преживявания и незабравими моменти в сърцето на града!

Коктейлни Улични Битки: Mash Mitak срещу всички!

Едно име властва в барманския свят и това е Mash Mitak. Но какво става, когато предизвикателни и амбициозни бармани решат да се изправят срещу този гигант? Така се раждат легендарните Коктейлни Улични Битки!

Всеки уикенд в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ един нов барман ще предизвика Mash Mitak на коктейлен дуел. Вие ще сте тези, които ще оценят и решат кой е истинският коктейлен шампион. Това са битки, които няма да искате да пропуснете!

17-18-19 октомври 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

Дондукова градина

Изложба „Зеленият град“ Уъркшоп с Фернандо Монтиел Клинт

Изложба – резултат от тридневен уъркшоп „Зеленият град“, интензивна работа с налични възможности в Старинен Пловдив, в Етнографски музей – общ проект с експериментиране, осветление, редактиране и постпродукция.

Coffee&Gallery Cu29

18:00 часа

ABYSMATIC НЕМЪРТЪВ ALBUM PROMO + 40 DAYS LATER, BROKE CONCEPT | 18.10 | ПЛОВДИВ, BEE BOP CAFE

След близо 4 години работа, новият албум на ABYSMATIC – НЕМЪРТЪВ е вече факт и ще бъде достъпен във всички стрийминг платформи на 5-ти октомври, заедно с новия видео сингъл КРАЯТ Е БЛИЗО, чиято премиера ще бъде в YouTube канала на групата.

Точно седмица по-късно пък започва промо турнето в подкрепа на албума, което ще посети 4 града в страната, като втората му спирка е на 18-ти октомври в гр. ПЛОВДИВ и BEE BOP CAFE, в компанията на 40 DAYS LATER и BROKE CONCEPT.

ABYSMATIC е индъстриъл/електропънк група създадена през 2013-та година, с над 100 участия, включително като съпорт на COMBICHRIST и LEEROY THORNHILL (ex THE PRODIGY), 2 албума, 1 EP и множество сингли, голяма част от които са в постоянна ротация по радио Z-ROCK.

Звукът на бандата през годините преминава от дръм енд бейс към индъстриъл метъл, но албумът НЕМЪРТЪВ, който включва вече познатите парчета ВСИЧКО ЖИВО УМИРА, QUAD DAMAGE, НЕ ЗАСТАВАЙ НА ПЪТЯ МИ и НА ВСЕКИ ИДВА РЕДА, отвежда смесването на стиловете до едно друго ниво.

Дръм енд бейс, но с асид техно синтове. Ню метъл рифове, но и класически хеви метъл сола. Дет метъл дранета, но и чисти поп мелодии. Рап, който преминава в пънк, който преминава в меланхолична синтуейв пауър балада. Всяко парче претърпява някаква метаморфоза, което е в унисон и с посланието на албума.

Да се каже, че НЕМЪРТЪВ е концептуален албум е излишно, имайки предвид, че самият му траклист се чете като сценарий. ABYSMATIC се отличават и с това, че са една от малкото групи, които правят алтернативна музика на български, а текстовете са едновременно абстрактни и лични, обикновено съдържащи по няколко различни прочита в себе си, но винаги проповядващи самоусъвършенстване и индивидуализъм.

НЕМЪРТЪВ ще може да бъде закупен на CD на 18-ти октомври в BEE BOP CAFE, когато на сцената освен ABYSMATIC, ще се качат 40 DAYS LATER и BROKE CONCEPT.

40 DAYS LATER, първата група у нас, която възприе напълно 8-те струни и джент поджанра, също работи усилено над нов материал през последната година, а зад гърба си момчетата имат участия с имена като MONUMENTS, VOLA и легендите BULLET FOR MY VALENTINE.

BROKE CONCEPT са новоизгряваща рап метъл банда от Пловдив, отличаваща се с изключително полирана студийна продукция, която незабавно извиква спомени за автентичната ню метъл енергия на групи като Limp Bizkit и Linkin Park.

Вход: 15/25 лв. + CD

Bee Bop Café

20:00 часа

Friday With DUMBOLICIOUS

Петък вечер идва отново!

Зад касетофона ще застане повелителят на Диското – Dumbolicious!

Петното на Роршах

22:30 часа

VAROLA at BallyClub

На 18-ти избухваме с VAROLA в Bally Club с неговите яки сетове!

Елате да танцуваме до зори и да създадем незабравими спомени заедно.

Bally Club

20:00 часа

19 октомври

Ама че крокодил!

За първи път в България, на сцената на Държавен куклен театър – Пловдив, има представление с пясъчни рисунки…

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон, режисьор Маргарита Мачева

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

10-и Международен кино-литературен фестивал Синелибри Пловдив

Най-новият филм на Паоло Сорентино „Партенопа“, биографичният „Да бъдеш Мария“ с истории за Мария Шнайдер, Марлон Брандо и Бернардо Бертолучи, и още много заглавия, триумфирали на най-престижните световни филмови форуми: Кан, Венеция, Торонто, Сан Себастиан, Локарно и др. – това ни очаква на предстоящия фестивал Синелибри в Пловдив. Поредното издание ще се проведе от 19 октомври до 3 ноември на обичайното си място – LUCKY Дом на киното. Билетите за любимия фестивал за отбрани литературни адаптации за голям екран вече са в продажба на kinolucky.com

Един изключително вълнуващ и любопитен филм ще ознаменува началото на Синелибри Пловдив на 19 октомври от 18:00 ч. Става дума за биографичната драма „Да бъдеш Мария“, която разкрива трагичната участ на звездата от култовата лента „Последно танго в Париж“ – Мария Шнайдер. Филмът на Джесика Палю заслужава внимание и поради факта, че хвърля нова светлина върху личността на Бернардо Бертолучи, една от иконичните фигури в италианското кино, както и върху характера на холивудската звезда Марлон Брандо. Анамария Вартоломей и Мат Дилън се превъплъщават майсторски в двете главни роли.

Сред гвоздеите в програмата се нареждат изкусителната неаполитанска драма „Партенопа“ на ненадминатия киночародей Паоло Сорентино, биографичната драма „Лимонов“ на Кирил Серебренников, създадена по мотиви от книгата на Еманюел Карер, и екранизацията на знаковия роман на Франсоаз Саган „Добър ден, тъга“, в която номинираната за „Оскар“ Клои Севини си партнира със звездата от „Квадратът“ Клаес Бенг. Ценителите на японската киноестетика и деликатност без съмнение ще се насладят на адаптацията на бестселъра „Преди кафето да изстине“ с режисьор Аюко Цукахара.

Синелибри Пловдив 2024 се включва в инициативата „Italian Screens: Ново италианско кино без граници“ с филми като: „Десет минути“ на Мария Соле Тоняци, в чиято главна героиня много жени ще се разпознаят; психологическата драма „Доверие“ на режисьора Даниеле Лукети, една от най-ярките фигури в днешното италианско кино; предизвикателното заглавие „Ромео е Жулиета“ със Серджо Кастелито в главната роля.

И за да заглушим тътена на негативните вести, които ни връхлитат всеки ден, ще поднесем на зрителите интелигентно забавление в лицето на режисьора Давид Пуйол и неговия филм „В очакване на Дали“. Една неочаквано духовита и чистосърдечна комедия, в която пътищата на готвача и художника се пресичат, за да се роди нов кулинарен гений!

LUCKY Дом на киното

Вражалец

Класическата комедия „Вражалец“ на Ст. Л. Костов е изцяло адаптирана към днешния ден и злободневните проблеми на обществото.

Не пропускайте тази уникална смехотерапия.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Спортен празник „Училищни игри на волята“

За първа година Община Пловдив стартира инициатива „Училищни игри на волята“. Целта й е да популяризира движението и спорта сред учениците. Мероприятието, в което могат да се включат всички училища без СУ „Васил Левски“, ще се проведе на стадион „Пловдив“ на 19 октомври 2024 г. от 10:00 часа.

Училищата, класирани на първите 3 места, ще получат парична награда – съответно по 2000, 1500 и 1000 лева. В състезанието ще вземат участие деца от две възрастови групи – от 7 до 9 клас и от 10 до 12 клас. Всяко от училищата трябва да бъде представено от отбор, в който влизат 16 ученика – по 8 от всяка възрастова група (4 момчета и 4 момичета). Състезанието ще бъде под формата на щафетни игри с 8 функционални и лекоатлетически упражнения за бързина и сила.

Те ще включват гребен тренажор, удари по гума, прескачане на куб, лицеви опори, коремни преси, пренасяне на медицински топки, спринтове и други. Участниците трябва да са на стадион „Пловдив“ час преди началото на турнира, за да им бъдат разяснени правилата при изпълнението на упражненията.

Стадион Пловдив

10:00 часа

EMO RIV at Bally Club

Търсите нещо вълнуващо в съботната нощ?

Bally Club има отговора – EMO RIV ще бъде наш гост на 19 октомври!

Заповядайте на ул. Абаджийска 1 и се потопете в магията на звука.

Bally Club

20:00 часа

