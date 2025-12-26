Кувертите за празнуване в града под тепетата през последните години се движат в сравнително широк ценови диапазон, в зависимост от типа заведение, включеното меню и празничната програма

Най-задаваният въпрос през декември „Къде ще сме на Нова година 2026 в Пловдив?“ вероятно вече е намерил своя отговор за повечето хора. Ето какво обобщава единственият дигитален двуезичен гид за града под тепетата Lost in Plovdiv и посочва кои са най-популярните опции.

Офертите за празнуване на Нова година в Пловдив през последните години се движат в сравнително широк ценови диапазон, в зависимост от типа заведение, включеното меню и празничната програма. Най-достъпни са клубните партита и баровете с DJ или тематично събитие, където цените обикновено започват от около 80–110 лв. на човек. Класическите ресторанти със седящи места, празнично меню и жива музика или водещ предлагат куверти в средния ценови сегмент – най-често между 150 и 190 лв., като в тази сума обикновено са включени няколко степени меню и частична или пълна консумация.

По-високият ценови клас обхваща гурме ресторанти, тематични вечери и хотелски балове, където кувертите варират между 220 и 300+ лв., а при луксозни събития и мащабни програми могат да достигнат и значително по-високи нива. Хотелските пакети, които комбинират празнична вечеря с нощувка и допълнителни услуги, обикновено надхвърлят 400 лв. общо. Общата тенденция показва, че колкото по-богата е програмата и по-изискано менюто, толкова по-висока е цената, а интересът към популярните места води до ранни резервации и ограничени свободни места още седмици преди края на годината.

Миналата година нашето проучване показа, че най-скъпата оферта бе на ресторант Валере в подножието на Сахат тепе, но интересен факт е, че за посрещането на 2026 г. този път организирано парти няма.

