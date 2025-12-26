Обявено е частично бедствено положение в община Пазарджик

Заради усложнената обстановка след интензивните дъждове кметът на Пазарджик Петър Куленски въведе частично бедствено положение в село Гелеменово. Решението е обявено официално чрез публикация в социалните мрежи.

След рязко покачване на водното ниво на река Телки дере в най-ниската част на населеното място, в района около стадиона водата е излязла извън защитната дига. В резултат на това са засегнати няколко частни имота, като са наводнени дворове и приземни помещения, но в тях не е имало хора. Нанесени са материални щети. Обилните валежи са довели до рязко покачване на водните нива в района, включително в близост до автомагистрала „Тракия“, което наложило предприемането на спешни мерки.

Преливането е засегнало и земеделски земи в близост до речното корито. Към момента ситуацията е под контрол и няма пряка заплаха за населението на селото.

По думите на кмета, екипи на „Напоителни системи“ работят по укрепването на защитните съоръжения. Те са продължили дейностите си и през нощта.

В следващите дни специализирана комисия с представители на различни институции ще извърши оглед и оценка на нанесените щети.