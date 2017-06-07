Йон Калман Стефансон идва в Пловдив
С исландския романист започват Европейски писателски срещи – Пловдив 2017
Европейски писателски срещи – Пловдив открива исландският писател Йон Калман Стефансон. Предстои да излезе на български език втората му книга "Тъгата на ангелите", която ще бъде представена на срещата на 7 юни 2017, сряда от 18,30 ч в Културен център на Радио Пловдив.
Себастиан Марек, Iceland Review пише: „Стефансон е романист, който пише поезия – поезия понякога пестелива, друг път епична, придружена от лирични полети на изразността, които внезапно се превръщат в прозаични изявления. Сетивното му писане е наситено с първични емоции и очевидни философски истини, дразнещи и пленителни, над които непрекъснато тегне заплахата да спрат да бъдат вземани насериозно за даденост.“
Йон Калман Стефансон е роден през 1963 година в Рейкявик. Поет, романист и преводач, той е един от най-изтъкнатите съвременни исландски писатели. Има четири номинации за Литературната награда на Северния съвет, носител е на Исландската литературна награда (2005) за романа си „Лятна светлина и след нея пада нощ“ и на шведската литературна награда на името на Пер Улув Енквист (2011) за „Между рая и ада“. Неговите произведения са преведени на десетки езици.
1 134 коментари
Info slot gacor hari ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan aman. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# Bonaslot daftar raih kemanangan.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. QazancД± kartД±nД±za tez kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up giriЕџ baxД±n.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za tez kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їPin Up yГјklЙ™ tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.
п»їSelam, gГјvenilir casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, hazД±rladД±ДџД±mД±z listeye mutlaka gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in listeledik. DolandД±rД±lmamak iГ§in doДџru adres: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# canlД± casino siteleri bol Еџanslar.