Българите ще избират сами как да се инвестират парите им за втора пенсия

От днес започва периодът, в който осигурените във втория пенсионен стълб могат да посочат предпочитана инвестиционна стратегия. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г.

Българите, които се осигуряват за втора пенсия, ще получат възможност сами да определят какъв риск са готови да поемат с пенсионните си спестявания. От днес до края на ноември те могат да изберат инвестиционна стратегия, като посочат към кой от новите подфондове желаят да бъдат насочени средствата им.

Изборът ще бъде между динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Трите варианта предлагат различен подход към инвестирането и съответно различно съотношение между поемания риск и очакваната доходност.

Новият мултифондов модел трябва да започне да функционира от 1 януари 2027 г.

Ако не направите избор

Не всички осигурени ще трябва задължително сами да заявяват предпочитание. За хората, които не изберат подфонд в посочения срок, разпределението ще бъде направено според възрастта им.

Така по-младите осигурени ще могат да бъдат насочвани към стратегии с различен инвестиционен профил, докато за хората, които са близо до пенсиониране, ще се прилага по-предпазлив подход.

Осигурените, на които остават до три години до пенсия, задължително ще бъдат включвани в консервативния подфонд.

Кои българи се осигуряват за втора пенсия?

Във втория пенсионен стълб задължително се осигуряват основно хората, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени и във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

Част от пенсионната им осигуровка се насочва към универсален пенсионен фонд, където средствата се натрупват по индивидуална партида.

Според действащите параметри 5% от осигурителния доход се внасят в универсален пенсионен фонд.

Парите във втория стълб са по лична партида

За разлика от средствата в държавното обществено осигуряване, парите, постъпващи в универсалния пенсионен фонд, се водят по индивидуална партида на конкретния осигурен.

Тези средства се инвестират от пенсионния фонд и натрупването им е свързано с постигнатата доходност.

При смърт на осигуреното лице натрупаните средства по личната му партида могат да бъдат изплатени на наследниците при условията, определени в Кодекса за социално осигуряване.

Възможно е и прехвърляне към НОИ

При определени законови условия осигурените могат да изберат да прекратят осигуряването си в универсален пенсионен фонд и да прехвърлят осигуряването си към държавния фонд „Пенсии“.

Законодателството предвижда и възможност за последващо възстановяване на осигуряването във втория стълб, ако са изпълнени съответните изисквания.

Темата остава една от най-дискутираните в пенсионната система, тъй като решението между първия и втория стълб може да има пряко значение както за бъдещата държавна пенсия, така и за правото на допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд.

С въвеждането на мултифондовия модел обаче осигурените ще получат още един избор – не само къде да се осигуряват, но и каква инвестиционна стратегия да следва пенсионният фонд при управлението на натрупаните им средства.