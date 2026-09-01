ЦИК с първи редовен брифинг за президентските избори на 25 октомври

Централната избирателна комисия ще даде днес първия си редовен брифинг, посветен на подготовката и организацията на предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Брифингът е насрочен за 14:00 часа, съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

Подготовката за президентския вот вече върви по утвърдена хронограма, която Централната избирателна комисия прие на 13 август.

Сред важните предстоящи срокове е 1 септември, до когато ЦИК трябва да определи реда за проверка на списъците с избиратели, които подкрепят регистрацията на партии и коалиции за участие във вота. До същата дата трябва да бъде определен и механизмът за проверка на подписките в подкрепа на независими кандидати, както и редът за проверка на кандидатурите за президент и вицепрезидент.

Проверките по трите процедури следва да бъдат възложени на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Очаква се по време на брифинга ЦИК да представи повече подробности за предстоящите етапи от организацията на изборите и важните срокове пред участниците във вота.