ВиК ремонти променят движението по бул. „Александър Стамболийски“

Заради извършването на строително-монтажни дейности на ВиК от днес до четвъртък включително се въвежда временна организация на движението по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка на кръстовището с ул. „Никола Димков“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Затова се променя и маршрутът на 3 автобусни линии № 1, № 16 и № 36, както следва:

Линия № 1

Маршрут: АПК „Тракия“ – кв. „Коматево“

Бул. „Ал. Стамболийски“ – спирка № 20 – „Луна парк – юг“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“ – спирка № 320 – пицария „Верди“, наляво по бул. „Никола Вапцаров“ – спирка № 200 – срещу „Камела“, спирка № 201 – „Белия дом“, ляв завой по бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 344 – след КТВ, спирка № 23 – „Транспортна болница“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока: кв. „Коматево“ – АПК „Тракия“

Бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 33 – „Коматевско шосе“ 2, спирка № 345 – срещу „Старчески дом“, надясно по бул. „Никола Вапцаров“ – спирка № 191 – кафе „Мираж“, спирка № 192 – срещу „Белия дом“, спирка № 193 – „Камела“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“ – спирка № 319 – преди Луна парка, наляво по бул. „Александър Стамболийски“ и по утвърдения маршрут.

Линия № 16

Маршрут: кв. „Гагарин“ – бул. „Александър Стамболийски“

Бул. „Христо Ботев“ – спирка № 190 – „Младежки хълм“, направо по бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 344 – срещу КТВ, наляво към обръщалото на бул. „Александър Стамболийски“ – спирка № 1015 – кв. „Южен“ – бул. „Ал. Стамболийски““ /последна/.

В обратна посока: бул. „Александър Стамболийски“ – кв. „Гагарин“

Спирка № 1015 – кв. „Южен“ – бул. „Ал. Стамболийски““, надясно по бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 345 – срещу „Старчески дом“, спирка № 202 – КТВ и по утвърдения маршрут.

Линия № 36

Маршрут: кв. „Изгрев“ – бул. „Александър Стамболийски“

Бул. „Никола Вапцаров“ – спирка № 199 – баня „Русалка“, спирка № 200 – срещу „Камела“, спирка № 201 – „Белия дом“, наляво по бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 344 – срещу КТВ, наляво към обръщалото на бул. „Александър Стамболийски“ – спирка № 1015 – кв. „Южен“ – бул. „Ал. Стамболийски““ /последна/.

В обратна посока: бул. „Александър Стамболийски“ – кв. „Изгрев“

Бул. „Коматевско шосе“ – спирка № 345 – срещу „Старчески дом“, надясно по бул. „Никола Вапцаров“ – спирка № 191 – кафе „Мираж“, спирка № 192 – срещу „Белия дом“, спирка № 193 – „Камела“, спирка № 194 – срещу баня „Русалка“ и по утвърдения маршрут.