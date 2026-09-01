22-рият Есенен салон на изкуствата – Пловдив 2026 започва

Всяка година през септември Пловдив се превръща в огромна, кипяща от живот сцена под открито небе. Тогава започва Есенният салон на изкуствата – най-големият културен формат под тепетата, който обединява фестивали и събития от всички жанрове: музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и много други.

Традиционно ЕСИ се организира от Община Пловдив в сътрудничество с редица партньори – културни институти, творчески гилдии, оператори и артисти. Десетки събития от целия спектър на изкуствата ще зарадват пловдивчани и гостите на града и през настоящата 2026 година, когато се провежда 22-рото издание на формата. Програмата обхваща месеците септември – ноември.

НА 1 СЕПТЕМВРИ 2026 Г. ОТ 18:00 Ч. на пл. „Атанас Кръстев“ (Лапидариум) в Стария град на Пловдив ще бъде открито едно от най-значимите събития в Културния календар на града – НАЦИОНАЛНИТЕ ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ – Пловдив 2026.

Тази година кураторският проект „Огледала на града“ на Генади Гатев, събира художнички от различни поколения и художествени практики, за да погледне към Пловдив не само като към исторически град, а като към живо пространство на памет, лични истории и човешки преживявания.

В изложбите са включени произведения на Елисавета Консулова-Вазова (1881–1965), Бистра Винарова (1890–1977) и Мария Доспевска (1889–1972). Тяхното творчество и присъствие очертават ранните гласове в българската художествена култура, свързани с промяната на мястото на жената в художествения живот на страната.

Към тях се присъединяват съвременни художнички, работещи в различни медии – живопис, фотография, графика, видео и инсталация. Посетителите ще могат да видят произведения на Ангелика Радева, Анна Стоева, Боряна Пандова, Драгана Павловска, Елена Велкова, Здравка Василева, Десислава Христова, Долорес Дилова, Ива Яранова, Иглика Христова, Ина Василева – ИНА, Йохана Траянова, Леда Старчева, Мариана Василева, Марта Джурина, Петра Димитрова, Росица Гецова, Светлана Мирчева, Симона Халачева, Стела Василева, Трендафила Трендафилова, Харита Асумани, Юлиана Текова и Юлия Лилова.

Локации: Къща на Верен Стамболян, Балабанова къща, Къща „Хиндлиян“, ГХГ – Пловдив (постоянни експозиции „Мексиканско изкуство“ и „Енчо Пиронков“ – двор) и Галерия „Червеното пони“ (двор).

Партньори: Градска художествена галерия – Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“ и Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик. Със съдействието на: Национална художествена академия, МОТО-ПФОЕ, Unique Estates и Съюз на българските художници.

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ЕСЕННИЯ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА е тази вечер на Античния театър от 21:00 ч. с ПРЕМИЕРАТА на моноспектакъла на Деян Донков „ПОСЛЕДНОТО БЯГСТВО НА ДОН ЖУАН“ по текст на Недялко Славов. Режисьор е Деян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, видео дизайн и 3Д мапинг са дело на Мая Вселенска. Сценография – Цецка Ивайлова.

„Последното бягство на Дон Жуан“ е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков- Недялко Славов. След разтърсващия театрален прочит на романа „Камбаната“, Деян Донков прави сценична реализация на една забележителна пиеса, в която смехът и скепсиса се редуват, за да изправят зрителя пред големия въпрос на времето ни – какво ни очаква утре – един свят на все така живи, грешни, любящи и прекрасни човешки същества, или общество на цифровизирани биологични единици. Защото Дон Жуан, вечния любовник, е еманация на жизнената сила на човешкия природа. И ако той си тръгне от нас, с него ще си тръгне и цялата витална енергия на света.

Пълна дигитална програма на Есенен салон на изкуствата Пловдив 2026: