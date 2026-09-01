Приключи цялостното преасфалтиране на един от ключовите пътни участъци в район „Източен“. Кметът на района Емил Русинов даде символичен старт на движението по реновираните отсечки на ул. „Крайречна“, ул. „Батак“ (в участъка от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“) и ул. „Калина“ (от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“).

В рамките на ремонта са изградени 18 нови дъждоприемни шахти и е положена изцяло нова асфалтова настилка със спазени наклони за оптимално отводняване. В целия периметър на трасето е извършена и санитарна резитба на дървесната растителност.

Участъкът е сред най-натоварените в района, тъй като по него преминават както интензивен автомобилен трафик, така и линии на градския транспорт. Пътната настилка не беше основно ремонтирана повече от 30 години.

„Пътят беше в изключително лошо състояние и подновяването му беше един от основните ни приоритети. С това цялостно обновление не просто решаваме дългогодишен проблем на квартала, но и правим ежедневното пътуване за шофьорите и хората от градския транспорт значително по-сигурно, удобно и безаварийно“, заяви кметът на район „Източен“ Емил Русинов.

На символичното откриване присъстваха и заместник-кметовете на района Николай Чунчуков и Станислава Лулчева.