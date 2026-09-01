Изложба в Пловдив събира съхранената памет за Съединението

Изложбата „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ ще бъде открита на 5 септември 2026 г. от 17:30 ч. в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ № 1.

Как се пази паметта за един от най-значимите моменти в българската история? Отговор на този въпрос дава изложбата, която събира на едно място документи, фотографии и предмети, съхранявани в различни културни институции в страната.

В основата са 20 винилни платна, които чрез богат визуален материал проследяват пътя към Съединението – борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите „Единство“ и Българския таен централен революционен комитет, ролята на личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, както и защитата на Съединението по време на Сръбско-българската война.

Към тях са добавени културни ценности, предоставени от Регионален археологически музей – Пловдив, Исторически музей – Чирпан, Исторически музей – Асеновград, Регионален исторически музей – Стара Загора и Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

Сред най-интересните е знамето на Чирпанската чета, изработено от зелена коприна и украсено с изображение на лъв, стъпил върху полумесец, и надписите „Свобода или смърт“ и „Силата прави съединението“. Знамето е свидетел на бурните събития в Чирпан през септември 1885 г. и на пътя на четата към Пловдив.

Историята на знамето е и история за паметта. По време на похода на четата към Пловдив един от знаменосците – Иван Данчов, е убит, но знамената на Чирпанската чета не попадат в плен. Те достигат до Пловдив заедно с четниците и по-късно са свързани и с участието им в Сръбско-българската война.

Посетителите ще видят още:

– печата на Голямоконарската чета от деня на Съединението на Източна Румелия с Княжество България;

– клетвен лист, подписан от Никола Касабов и Н. Вълчинов като новоприети членове на Чирпанския революционен комитет;

– прокламация за назначаването на капитан Коста Паница за член на Временното правителство;

– фотографии на дейци на Съединението и доброволци в Сръбско-българската война;

– членска карта на доброволец, издадена от Старозагорското доброволческо дружество „Сливница“ на Иван Богоев;

– поздравителен адрес до Пловдивския полк и писма.