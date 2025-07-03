АктуалноГрадътНовини

Има ли билетна “мафия” в градския транспорт

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:17ч, четвъртък, 3 юли, 2025
38 5 326 Преди по-малко от минута

За интересна схема с билетите от градския транспорт сигнализират читатели на Под тепето. На много от централните спирки в града могат да бъдат видени младежи, събиращи изхвърлените билети от пътниците.

Според гражданите тези билети пак се озовават при шофьорите и биват препродавани на пловдивчани.

„Това не е нещо ново. На такова събиране на билети сме ставали свидетели от много отдавна. Институциите знаят за тези младежи, но няма как да ги хванат или накажат. Въпросът е какво означава препродаването на билети за услугата и потребителите ѝ“, коментират пловдивчани.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:17ч, четвъртък, 3 юли, 2025
38 5 326 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

38 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина