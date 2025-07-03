Има ли билетна “мафия” в градския транспорт

За интересна схема с билетите от градския транспорт сигнализират читатели на Под тепето. На много от централните спирки в града могат да бъдат видени младежи, събиращи изхвърлените билети от пътниците.
Според гражданите тези билети пак се озовават при шофьорите и биват препродавани на пловдивчани.
„Това не е нещо ново. На такова събиране на билети сме ставали свидетели от много отдавна. Институциите знаят за тези младежи, но няма как да ги хванат или накажат. Въпросът е какво означава препродаването на билети за услугата и потребителите ѝ“, коментират пловдивчани.
38 коментари
