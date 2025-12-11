Пловдив отбелязва еснафския празник с шествие и тестерлик

В Деня на Св. Спиридон РЕМ – Пловдив открива фотоизложба на ЮНЕСКО

Пловдив ще отбележи на 12 декември еснафския празник с шествие в Стария град и ритуала тестерлик – посвещаване в майсторско звание. Организатори на събитията по повод Деня на Св. Спиридон – покровител на занаятчиите, са Регионален етнографски музей – Пловдив и Регионалната занаятчийска камара.

Празникът ще започне в 10 ч. от двора на РЕМ – Пловдив. В 10.30 от там ще тръгне шествие към катедралния храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена тържествена литургия. След службата процесията ще се върне обратно в музея за изпълнението на традиционния обичай тестерлик.

Тази година в майсторско звание ще бъдат посветени шестима членове на Регионалната занаятчийска камара със значими заслуги в областта на кожарството, ножарството, художествената обработка на кожа и изработката на накити. Седем калфи ще бъдат отличени за сръчност и творчески постижения в занаяти като художествено плетиво, шапкарство и шивачество.

В 12:30 ч. в големия салон на музея ще бъде открита и тематичната фотоизложба „Живите занаяти на Югоизточна Европа“, реализирана от Регионален център София – ЮНЕСКО в партньорство с културни институции и музеи от всички 17 държави членки. Експозицията включва 30 фото пана и представя над 50 традиционни занаята от региона – от керамика и тъкачество до дърворезба, ковачество и плетене на кошници.

Специално място е отделено на българското занаятчийско майсторство, представено чрез уникални визуални материали, предоставени от Регионален етнографски музей – Пловдив и ЕМО „Етър“. Изложбата цели да подчертае богатството на занаятчийските традиции и тяхната връзка с общото културно наследство на региона.

Цялата програма по отбелязването на празника на занаятчиите ще бъде заснета като своеобразна възстановка на традиционния ритуал за посвещаване в майсторско звание, утвърден през XVIII век. Сакралните, тържествени и религиозни елементи на обреда ще бъдат представени в автентичния му възрожденски вид – от принасянето на коливо и петохлебие, през литургията и раздаването на хляб и вино, до празничното шествие, водено от устабашията с емблематичната зелена тояга с червена ябълка.

Процесията ще бъде придружена от гайди, кавали и множество граждани, след което тържеството ще продължи в двора на музея с връчване на майсторските пояси, свидетелства и символични инструменти, последвано от празнично угощение, музика и хора.