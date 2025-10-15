Фондация „Споделени наследства“ – Пловдив внесе официално предложение до институциите за създаване на Държавен културен институт „Център за опазване и представяне на антични мозайки“ към Министерството на културата, разбра репортер на Под тепето.

Предложението е внесено до председателя на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова, чрез министър-председателя, министъра на културата и Комисията по култура и медии. Документът е с вх. № ПГ-51-533-00-85 от 10 октомври 2025 г. Копие е изпратено и до Посолството на САЩ у нас, Фондация „Америка за България“ и централата на ЮНЕСКО в Париж.

ЮНЕСКО одобри включването на Епископската базилика и римските мозайки на Филипопол в Индикативния списък за световното наследство

Идеята е подкрепена от над 400 граждани, експерти и културни дейци от цялата страна, които вярват, че опазването на културното наследство е обща отговорност.

По информация на „Под тепето“, внесеното предложение вече е разпределено за разглеждане в две парламентарни комисии – по култура и медии и по правни въпроси. Някои от парламентарните групи са изразили неофициална подкрепа за инициативата, която според тях има потенциал да укрепи държавната политика по опазване на културното наследство.

Предложението предвижда създаването на специализиран държавен културен институт, който да управлява, опазва, и популяризира трите обекта с антични подови мозайки в Пловдив – Епископската базилика на Филипопол, Малката базилика и Късноантичната сграда „Ирини“.

Тези обекти, включени през 2018 г. в Индикативната листа на ЮНЕСКО като сериен обект „Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“, са уникални свидетелства за културното, религиозното и художественото наследство на българските земи от IV–VI век.

В мотивити се казва, че: „Създаването на института ще гарантира, че държавата предприема ясен институционален и дългосрочен подход към управлението на обекти с потенциал за вписване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Това ще осигури по-високо ниво на експертна координация, устойчиво финансиране и отговорно отношение към опазването на културните ценности от национално и международно значение.„

