UBC Sound & Cinema Studio отваря врати за творците

Дните на отворените врати на новото UBC Sound & Cinema Studio – пространство, създадено специално за независими творци в областта на музиката и киното, ще се състоят на на 17-18 октомври 2025 г. Адресът е ул. „Преслав“ 15 в Пловдив.

От 11:00 до 21:00 часа гостите ще могат да разгледат студиото, да се запознаят с техническите му възможности и оборудването, както и да усетят атмосферата на мястото, което обещава да се превърне в притегателен център за аудио-визуални артисти.

UBC Sound & Cinema Studio е създадено с идеята да бъде отворено 24/7 – територия на вдъхновението за музиканти, режисьори, продуценти, монтажисти, колористи, дубльори, подкастъри, видео блогъри и всички, които създават съдържание с въображение и страст.

„Повече от три години работим по това място. Минахме през много предизвикателства, но сега, когато виждаме резултата, си казваме, че си е струвало – готови сме за още 10 филма!“, споделят създателите на студиото Борис Попхристов и Миро „Хосе“ Марков.

UBC Sound & Cinema Studio обещава да се превърне в новото креативно сърце на независимата аудио-визуална сцена в България.

Повече информация: https://ubc.studio