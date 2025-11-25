Фондация „Пловдив 2019“ обявява две отворени покани за културни събития през 2026 с ясна посока да запази успешния модел за развитие на наследството от инициативата „Европейска столица на културата“. В период от 6 години „Пловдив 2019“ инвестира над 13 милиона лева в ново и съвременно културно съдържание за града, стотици събития с български и международни артисти.

Отворена покана „Фестивали и големи събития“ е с общ бюджет 1 900 000 лева., тя има приоритет към проекти, които затвърждават Пловдив като фестивална дестинация на културната карта на Европа и обогатяват културния афиш на града.

В конкурса могат да участват културни организации и независими куратори и артисти от България с предложения за реализация на събития и фестивали на територията на град Пловдив, представящи: музика, визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, литература, фотография, дигитални изкуства, образование, иновации, творчески индустрии.

Отворена покана „Mалки проекти“ акцентира върху инструментите на изкуството,

културата и реализацията на събития и художествени акции на територията на Пловдив. Поканата е насочена към широка общественост и гражданско включване. Общият бюджет на поканата е 100 000 лева.

За двете покани периодът за кандидатстване е от 25-ти ноември 2025 г. до 16-ти януари 2026 г., а календарът от събития ще продължи до 31-ви октомври 2026 г.

Важно условие е, че Фондация „Пловдив 2019“ ще има възможност да изплаща аванси по настоящата отворена покана само след одобрен и гласуван от Общински съвет на град Пловдив бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за 2026 г., но сключването на договори с всички одобрени участници може да се случи след обявяване на резултатите от поканата, за да не се ограничи своевременния старт по подготовката на проектите.

Пълните условния и необходимите документи за кандидатстване могат да се открият на сайта на „Пловдив 2019“. Екипът на Фондацията е на разположение и за възникващи въпроси на имейл адрес:

opencall2019@plovdiv2019.eu