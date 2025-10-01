Галин Гавраилов и Галина Андреева вече не са зам.-окръжни прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пловдив. Те са преназначени на заеманата преди назначаването им на този пост длъжност „прокурор“ в същия орган, считано от датата на вземане на решението. То е от заседанието на висшия орган и до голяма степен е изненадващо. Мотиви за него няма посочени.

Галина Андреева

На тяхно място назначи нови зам.- шефове на Окръжна- досегашният зам.-административен ръководител на пловдивската районна прокуратура Димитър Пехливанов и Ангел Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Кърджали.

Решенията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.