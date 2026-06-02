Пенсии и партийни субсидии влизат в дневния ред на депутатите

Промени в удължителния бюджет за 2026 година предстои да бъдат обсъдени от парламентарната комисия по финанси. Освен предвиденото увеличение на минималната пенсия, народните представители ще разгледат и предложения, свързани с държавния дълг и финансирането на политическите партии.

Сред основните акценти е актуализацията на минималните пенсии от 1 юли. Увеличението е изчислено по т.нар. швейцарско правило и ще засегне стотици хиляди пенсионери в страната.

Управляващото мнозинство предлага и промяна в начина, по който се извършва осъвременяването на пенсиите. Идеята е добавките, изплащани по време на пандемията от COVID-19, да не участват при изчисляването на бъдещите увеличения, тъй като са били въведени като временна мярка, а не като част от основното пенсионно възнаграждение. Ако текстовете бъдат приети, новоотпуснатите пенсии след 1 юли също няма да включват подобни добавки.

На вниманието на комисията ще бъде поставено и предложение за увеличаване на допустимия размер на държавния дълг. Според вносителите това ще даде възможност на България да осигури средства за ключови проекти и да се възползва от настоящите условия на международните финансови пазари. Част от ресурса е предвиден за предварително финансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред обсъжданите мерки е и намаляване на държавната субсидия за политическите партии. Предвижда се размерът ѝ да бъде редуциран за всеки действителен глас, получен на парламентарни избори. Ако предложението получи подкрепа, новите правила ще се прилагат със задна дата от началото на мандата на настоящото Народно събрание.

Очаква се дебатите по текстовете да продължат и в пленарната зала, където ще стане ясно кои от предложените промени ще намерят място в окончателния вариант на бюджета.