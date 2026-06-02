LOST in HILLS се завръща на Бунарджика с три сцени и световен хедлайнер

Едно от най-очакваните музикални събития под тепетата се завръща за своето четвърто поредно издание. На 6 юни (събота) емблематичният хълм Бунарджика в Пловдив ще се превърне в сцена на мащабния LOST in HILLS Festival, обещавайки на жителите и гостите на града незабравимо аудио-визуално изживяване.

LOST in HILLS Festival е уникална концепция, която успешно съчетава градската култура, природните дадености на Пловдив и съвременния електронен звук. Фестивалът вече се утвърди като традиция за феновете на качествената музика, привличайки публика от цялата страна с неповторимата си атмосфера. На самия връх на хълма, високо над града, организаторите създават магическо пространство, където природа, светлина и звук се сливат в едно, за да предложат преживяване, което започва с вълшебния залез и продължава дълго в нощта.

Тази година събитието разгръща потенциала си с впечатляващ фестивален сетъп, включващ цели 3 танцови сцени: MAIN STAGE (разположена на самия връх на хълма), TECHNO STAGE и AlphaTheta STAGE.

За комфорта и пълноценното изживяване на посетителите са обособени специална VIP тераса, зони с достъп зад кулисите (Backstage access), арт зона, Chill зона за релакс и Food court с разнообразни предложения за хапване.

Музикалната програма е поверена на селекция от световни и родни артисти. Хедлайнер на вечерта е международно признатият SPACE MOTION, подкрепен от някои от най-утвърдените имена на българската електронна сцена: Diass, Pacho & Pepo, Cristian Cracken, Max & Danny, Vanina, Samoraya, Bora Project, Murch и SaviG. Организаторите загатват, че предстои да бъдат обявени още артисти.

LOST in HILLS Festival е част от програма „Фестивали и големи събития 2025“ на Фондация „Пловдив 2019“.

Ограничено количество билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg.