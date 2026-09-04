Носителят на Latin GRAMMY и един от най-ярките съвременни майстори на седемструнната китара ще закрие юбилейното десето издание на фестивала на 4 октомври

Пловдив ще посрещне Яманду Коста (Yamandu Costa) – една от големите фигури на съвременната бразилска китара. Концертът ще бъде кулминацията на GuitArt Festival 2026, който тази година отбелязва своето десето издание, ще е на 4 октомври 2026 г. от 19:00 ч. Дом на културата „Борис Христов“

Яманду Коста е виртуоз на характерната бразилска седемструнна китара и артист с впечатляваща международна кариера. Носител е на Latin GRAMMY за най-добър инструментален албум и има общо девет номинации за престижните музикални награди.

В музиката си Коста съчетава традициите на choro, samba и música gaúcha със свободата на импровизацията и изключителна инструментална техника. В ръцете му седемструнната китара придобива почти оркестрово звучене, а концертите му се отличават с огромна енергия и непосредственост.

Гостуването в Пловдив е част от европейския му концертен маршрут през 2026 г. В дните около GuitArt Festival програмата му включва Италия и Испания, а след концерта в Пловдив той продължава към Франция – с участия в Opéra Comédie в Монпелие и New Morning в Париж.

Концертът на Яманду Коста ще закрие юбилейното десето издание на GuitArt Festival – фестивал, който вече десет години среща в Пловдив музиканти от различни държави, поколения и стилове, обединени от китарата.

Преди концерта ще се състои и награждаването на лауреатите на International GuitArt Competition 2026.

GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.

Билетите са в продажба в цялата мрежа на на Eventim – на касите в страната и онлайн.