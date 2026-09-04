Пет автобуса с променен маршрут заради ВиК ремонти в Прослав

Маршрутите на автобусни линии №6, 15, 24, 66 и 222 временно се променя заради изграждането на водопроводно и канализационно отклонение в кв. „Прослав“ на ул. „Борис Петров“ – в участъка между улиците „Елена“ и „Бъдеще“. Промените ще са в почините дни около 6-и септември – от 05.09.2026 г. (събота) до 07.09.2026 г. (понеделник) включително.

Ето новите временни маршрути:

Линии №24 и 222: Посока към кв. „Прослав“ – Спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, направо по ул. „Христо Ясенов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“ – последна.

В обратна посока: Спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“ и по установения маршрут за съответната автобусна линия.

Линии №6, 15 и 66: Посока към кв. „Прослав“ – Спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“ обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, спирка №1025 – „Христо Ясенов“ – последен.