Поколението Z се отказва от дългото ежедневно пътуване до работа

Ново проучване на International Workplace Group (IWG) показва, че представителите на поколението Z преосмислят начина, по който изграждат кариерата си, като все по-често избират гъвкави модели на работа, подкрепени от изкуствения интелект, и комбинират няколко източника на доходи, за да изградят по-устойчив потенциал за дългосрочни доходи.

Изкуственият интелект не е просто поредната вълна на иновации – той е част от една от най-дълбоките промени в начина, по който живеем и работим през последните десетилетия. Темпът на промяната е изключителен, като цели професии и функции се променят в реално време, а нови се появяват също толкова бързо. В резултат младите професионалисти все по-често се отдалечават от традиционния линеен кариерен път и се насочват към по-гъвкави и разнообразни „портфолио кариери“, които съчетават няколко професионални роли, допълнителни доходоносни дейности и предприемачески начинания.

Проучването на IWG показва, че се оформя нов модел на кариерно развитие, при който успехът все повече зависи не само от техническите умения, но и от способността за адаптация, предприемаческото мислене и умението да се работи редом с бързо развиващите се технологии.

Проучването, проведено сред представители на поколението Z във Великобритания, показва, че 33% вече имат или обмислят да започнат допълнителна работа за страничен доход, като почти половината (48%) са мотивирани от желанието да увеличат доходите си и да постигнат по-голяма финансова сигурност на фона на нарастващите разходи за живот, инфлацията и студентските заеми.

Възходът на „портфолио кариерите“

Вместо да разчитат на един работодател или една професионална роля, представителите на поколението Z все по-често изграждат „портфолио кариери“, като комбинират няколко източника на доходи, за да направят професионалното си развитие по-устойчиво в условията на несигурна икономическа и технологична среда. Тази промяна е тясно свързана с нарастващото влияние на изкуствения интелект, като 55% вярват, че той ще промени кариерното им развитие. В отговор младите професионалисти активно развиват нови умения и разнообразяват източниците си на доходи, за да останат адаптивни, докато професионалните роли продължават да се променят.

Тази тенденция отразява и по-широката промяна в бъдещето на труда: с навлизането на изкуствения интелект, който все по-често поема техническите и повтарящите се задачи, човешките качества – като креативност, умение за сътрудничество, адаптивност и лидерство – стават още по-ценни. Всъщност 90% от HR лидерите смятат, че пренебрегването на човешките способности представлява риск за иновациите, като 65% са на мнение, че изкуственият интелект не може да възпроизведе човешката емпатия, а 53% посочват, че лидерството остава изцяло човешка способност.**

Кариерна мобилност, движена от по-високите доходи

Потенциалът за по-високи доходи остава основен двигател на кариерните решения. Сред онези, които са сменили работата си през последните три години, 30% посочват, че основният мотив е бил получаването на по-високо възнаграждение, а 43% са сменили работата си два или три пъти през този период.

Въпреки това представителите на поколението Z не просто се изкачват по традиционната кариерна стълбица. Вместо това мнозина възприемат модел на стратегическо преминаване между различни роли, индустрии и проекти, за да увеличат потенциала си за доходи и да бъдат финансово подготвени за разходи като наем, сметки и изплащане на студентски заеми.

Поколението Z се отказва от дългото ежедневно пътуване до работа

За младите професионалисти традиционното дълго ежедневно пътуване до работното място все по-често се възприема като остарял модел. Мнозина искат да работят по-близо до дома си от професионални работни пространства, използвайки технологии, които им позволяват да си сътрудничат, да създават професионални контакти и да развиват кариерата си, без да губят часове всеки ден в пътуване. 65% от представителите на поколението Z посочват, че биха били по-малко склонни да се насочат към предприемачество или към няколко професионални дейности, ако им се налага ежедневно да пътуват на дълги разстояния до работното място.

Хибридната и гъвкавата работа подпомагат тази промяна, като дават на младите професионалисти по-голям контрол върху времето им. 24% посочват, че хибридната работа намалява времето за пътуване до работното място, освобождавайки часове, които могат да инвестират в лични проекти или допълнителни източници на доходи. 20% казват, че тя им позволява да изпробват нови кариерни посоки, без да напускат основната си работа, а 21% споделят, че им дава възможност да си сътрудничат с професионалисти извън основния сектор, в който работят.

Отказът от дългото ежедневно пътуване до работното място се засилва и от следващото поколение, което навлиза на пазара на труда. Допълнително проучване на IWG показва, че три четвърти (75%) от представителите на поколението Алфа (на възраст 11–17 години) смятат, че премахването на изгубеното време в пътуване ще бъде определящо за начина, по който ще организират своя работен ден.***

Тази тенденция към работа по-близо до дома води до бързото разрастване на професионалните местни работни пространства. През 2025 г. International Workplace Group добави над 1100 нови локации и отчете най-високите приходи в историята си, тъй като търсенето на гъвкави работни пространства в предградията и по-малките населени места продължава да расте.

Станислав Аврамов, мениджър за България на International Workplace Group, коментира: „Поколението Z навлиза на пазара на труда в период на фундаментални промени. Докато изкуственият интелект променя с бързи темпове цели отрасли и професионални роли, младите хора се адаптират, като развиват нови умения, създават няколко източника на доходи и изграждат портфолио кариери, които повишават тяхната конкурентоспособност.

Това е амбициозно и трудолюбиво поколение, а по-гъвкавите модели на работа му помагат да разгърне още по-голям потенциал. Като намаляват необходимостта от дълго ежедневно пътуване до работното място и дават възможност хората да работят по-близо до дома си, те позволяват на младите професионалисти да развиват нови умения, да си сътрудничат по-лесно и да откриват нови възможности.

Наблюдаваме същата тенденция и в България, където организациите все по-често търсят гъвкави модели на работа, които позволяват на хората да работят по-близо до дома си, като същевременно насърчават сътрудничеството, продуктивността и професионалното развитие. Чрез мрежата от девет работни пространства на International Workplace Group в София и Пловдив, представена от брандовете Regus, Spaces и HQ, българските компании получават не само достъп до висококачествени гъвкави работни пространства, но и възможност да се възползват от опита, утвърдените практики и глобалната експертиза на световния лидер в хибридните работни решения.“