Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 198 коментари
Aktual Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtaranlar, doÄŸru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿pinupaz.jp.net hamÄ±ya bol ÅŸans.
Bonaslot adalah agen judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Proses depo WD super cepat hanya hitungan menit. Situs resmi ï»¿https://bonaslotind.us.com/# situs slot resmi jangan sampai ketinggalan.
п»їMerhaba arkadaЕџlar, Г¶deme yapan casino siteleri arД±yorsanД±z, bu siteye mutlaka gГ¶z atД±n. LisanslД± firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in listeledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їcassiteleri.us.org iyi kazanГ§lar.
Pin Up Casino AzÉ™rbaycanda É™n populyar kazino saytÄ±dÄ±r. Saytda Ã§oxlu slotlar vÉ™ canlÄ± dilerlÉ™r var. QazancÄ± kartÄ±nÄ±za tez kÃ¶Ã§Ã¼rÃ¼rlÉ™r. ProqramÄ± dÉ™ var, telefondan oynamaq Ã§ox rahatdÄ±r. RÉ™smi sayt ï»¿rÉ™smi sayt baxÄ±n.
п»їSalam dostlar, siz dЙ™ keyfiyyЙ™tli kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. YГјksЙ™k Й™msallar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ bonus qazanД±n. Daxil olmaq ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# bura daxil olun uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
п»їSelam, Г¶deme yapan casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, hazД±rladД±ДџД±mД±z listeye mutlaka gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve fД±rsatlarД± sizin iГ§in inceledik. DolandД±rД±lmamak iГ§in doДџru adres: п»їcassiteleri.us.org bol Еџanslar.
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtaranlar, doДџru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up uДџurlar.
Info slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini gampang menang dan aman. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: ï»¿Bonaslot slot dan menangkan.