Всички читалища в Пловдив се обединиха и написаха протестно писмо до министъра на културата Мариан Бачев и до Тошко Йорданов, председател на Парламентарната комисия по култура и медии. В него просветните центрове под тепетата подчертават, че се наблюдава тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища, недофинансирането им и хвърляне в публичното пространство на обещания, които в последствие не се реализират.

Те са изключително притеснени от параметрите, заложени в новия проектобюджет за 2026 г., в който предвиденото увеличение на субсидираната бройка е чувствително намалено спрямо очакванията, обещанията на министъра на културата и актуалните потребности на читалищната система.

“ В навечерието на 170-та годишнина от основаването на първите български читалища, ние отново сме длъжни да подчертаем изключителната им роля за съхраняването на националната идентичност, духовност и културна памет. С дълбоко безпокойство следим тенденцията на системно недофинансиране на читалищата, която се задълбочава през последните години. Особено тревожни са параметрите, заложени в новия проектобюджет за 2026 г., в който предвиденото увеличение на субсидираната бройка е чувствително намалено спрямо очакванията, обещанията на министъра на културата и актуалните потребности на читалищната система. Заложените в първоначалния вариант на проектобюджета 25% бяха намалени на около 12% след преработването му. Това поставя под риск нормалното функциониране на институциите, работещите в тях специалисти, както и огромния обем дейности, които читалищата реализират в обществен интерес„, подчертават от пловдивските просветни центрове.

Читалищата допълват, че са дълбоко разочаровани от резултатите от последните програми и конкурси, предоставящи възможности за проектно финансиране. По програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за информираност“ всички класирани проекти получиха едва 39% от заявените бюджети- сума, която на практика обезсмисля реализацията на качествени дейности.

„Програма „Читалища“, по която преди две години бяха подадени стотици кандидатури, одобри минимален брой проекти, а за тази и следващата година дори не е заложена като финансиращ инструмент. Сходна е ситуацията и с конкурсите на Национален фонд „Култура“, където огромен брой читалищни проекти остават одобрени без финансиране, въпреки високата им оценка и ясната им обществена значимост“, заявяват още в протестното си писмо читалищата в града.

Те настояват размерът на увеличението за субсидирана бройка да бъде възстановен на не по-малко от 25%, така че читалищата да могат да осигуряват устойчивост и качествени културни услуги. Искат Програма „Читалища“ да бъде възстановена като ежегоден и стабилен инструмент за подкрепа на читалищната дейност. Държат още да бъдат прецизирани критериите за оценка на проекти както от Национален фонд „Култура“, така и от Министерството на културата, а също да се разгледа възможността за увеличаване на бюджетите на тези програми, за да може подкрепата да бъде реална, ефективна и адекватна спрямо обема дейности, които читалищата изпълняват.

„Надяваме се, че тази тревожна тенденция на неглижиране и подценяване ролята на българските читалища ще бъде прекратена. Настояваме за по-отговорен, последователен и прозрачен подход към институциите, които над век и половина са сред най-стабилните стълбове на българската култура и обществен живот. Убедени сме, че заедно можем да гарантираме бъдещето на читалищата като ключови културни и просветни центрове на България“, пишат в протестното си писмо просветните центрове.

То е подписано от Народните читалища от Община Пловдив:

НЧ „Алеко Константинов-1954 г.-гр. Пловдив”

НЧ „Антим І-1937”

НЧ „Възраждане – 1983 г.”

НЧ „Георги Търнев – 1900 г.”

НЧ „Гого Мавров – 1930г.”

НЧ „Димитър Благоев – 2008 г. гр. Пловдив”

НЧ „Димитър Пешев – 1998 г.”

НЧ „Захари Стоянов – 1984”

НЧ „Иван Вазов -1904 -Пловдив”

НЧ „Иван Вазов – 1931 г. кв. Коматево“

НЧ „Младост – 1983 г.”

НЧ „Мустафа Кемал Ататюрк – 2003”

НЧ „Назъм Хикмет – 1922 г.”

НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928 г.-гр. Пловдив”

НЧ „П. К. Яворов – 1926 г.”

НЧ „П. Р. Славейков – 1908 г.”

НЧ „Петко Р. Славейков – 2008”

НЧ „Проф. Кирил Дженев -2018”

НЧ „Съвременник –1986”

НЧ „Тракия – Пловдив – 2008 г.”

НЧ „Христо Ботев – 1905 г.”

НЧ „Христо Г. Данов – 1904 г.”

НЧ „Христо Смирненски – 1935”

НЧ „Цар Борис ІІІ и Царица Йоанна 1931 г.”

НЧ „Шалом Алейхем – 1945 г.”