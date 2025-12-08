През месец декември Пловдив се подготвя да се превърне в център на международен диалог относно развитието и работата с брашно. Това е българският град, който проявява все по-голям интерес към съвременните гастрономни тенденции и ще бъде домакин на два дни, посветени на иновациите в производството на пица и в мелничарските изследвания. Двойно събитие, чиято цел е не само да представи техническия опит на водещи компании, но и да насърчи директния обмен между професионалисти, предприемачи и любители.

Главен участник в инициативата ще бъде Fincast Holding International AD – компания, която през последните години инвестира целенасочено в качеството на суровините и в развитието на усъвършенствани методи на обработка. На 9 декември Fincast ще представи на професионалисти от хранителния сектор селекция от своите професионални брашна, резултат от стремежа да се съчетаят традициите в мелничарството с новите производствени нужди. Освен брашната, ще бъдат демонстрирани и техники на приготвяне, насочени към оптимизиране на добива, вкуса и структурата на тестото, като се обръща специално внимание на различните условия, в които работят съвременните пицари.

До Fincast ще се присъедини и фирма Casillo – един от най-утвърдените италиански производители на брашно. Присъствието на Casillo добавя към програмата експертиза, призната на международно ниво: възможност за задълбочаване в тенденциите, сравняване на визии и анализиране как промените на пазара влияят върху решенията на професионалистите в сектора. Общата цел е да се създаде пространство за размисъл, което да надхвърли традиционните технически презентации и да се превърне в момент на открит и конструктивен диалог.

По време на 9 декември практическите демонстрации и специализираните изложения ще предложат пълна картина на актуалните иновации – от развитието на тестата с висока хидратация до решения за по-добра обработваемост в различни професионални условия, както и новите изисквания на съвременния потребител, който все повече търси качество на суровините и добра смилаемост на продуктите.

На 11 декември програмата ще бъде допълнително обогатена с дегустационно събитие, организирано в ресторант-пицария Casa Petraglia с адрес ул.“Найден Геров“19– местна отправна точка за тези, които търсят автентична пица, приготвена по занаятчийски стандарт. По време на тази финална част техниките, представени през предходните дни, ще бъдат приложени в серия целеви дегустации, създадени да демонстрират как брашната и методите въздействат конкретно върху качеството на крайния продукт. Това ще бъде ценна възможност за професионалисти и любители да оценят отблизо консистенцията, аромата, алвеоларната структура и поведението при печене на тестото.

Тези два дни представляват не просто обучително преживяване, а истинска лаборатория за идеи. Сътрудничеството между Fincast и Casillo подчертава значението на синергията между компании, обединени от стремеж към качество. Същевременно събитието затвърждава нарастващата роля на Пловдив като град, способен да приема международни инициативи, посветени на мелничарското изкуство и професионалната гастрономия.

Събитие, което обещава да остави значим отпечатък в сектора и да помогне за оформянето на нови перспективи за всички, които работят в света на съвременната пица — с поглед едновременно към традицията и към иновациите.