Пловдивски компании сред отличените за безопасност на труда

Конкурсът за безопасност и здраве при работа отличи устойчиви практики и дългосрочни инвестиции в хората

Водещи български и международни компании /опериращи в страната/, част от които са ситуирани в Тракия икономическа зона, както и изявени специалисти в областта на безопасността и здравето при работа, бяха отличени по време на шестнадесетото издание на конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“. Тържествената церемония се състоя на 26 февруари 2026 г. в Конферентен център „Тракия“ в София и събра представители на институции, бизнес, синдикати и експертната общност. Събитието бе организирано от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министерството на труда и социалната политика.

Отличените на първо място за 2025 г. в различните категории са компаниите „Агри България“ ЕООД, „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД, „Рубин Трейдинг“ ЕАД „Хаус Маркет България“ ЕАД (ИКЕА), „Гранд Хотел Милениум София“ ООД, „Вили Елбе Аутомотив България“ АД, „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД, както и специалистът по БЗР Йосиф Антонов от „ДПМ Крумовград“ ЕАД.

Общо 22 предприятия и експерти получиха отличия, доказвайки, че инвестициите в безопасна и здравословна работна среда са устойчив модел за развитие. Победителите бяха определени от експертна комисия с участието на представители на ИА „Главна инспекция по труда“, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, КТ „Подкрепа“, КНСБ, специалисти от отличени компании от предходни издания и експерти на фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова, изпълнителният директор на ИА „ГИТ“ Екатерина Асенова, главният директор на ГД „Инспектиране на труда“ Калинка Вълкова и др. От името на домакините церемонията бе открита от Благовеста Карова, почетен председател на Управителния съвет на фондацията. Зам.-министър Петкова отправи приветствие и прочете поздравителен адрес от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Специален акцент в тазгодишното издание бе инициативата „Капсула на времето“, в която гостите поставиха своите послания за бъдещето на безопасността и здравето при работа – символичен жест към следващите поколения професионалисти.

Отличените с първо място получиха традиционната статуетка на фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, класираните на второ място – плакети, а носителите на трето място – грамоти. За участниците на четвърто място бяха връчени благодарствени адреси.

По случай 16-ото издание на конкурса организаторите подготвиха богата празнична програма с изпълнения на акустично трио и детския фолклорен ансамбъл „Белащенче“. Финалът бе поставен с томбола и коктейл, а всеки гост получи специален подарък от фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

„Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа“ за пореден път показаха, че високите стандарти, грижата за хората и устойчивите практики не са изключение, а все по-утвърдена норма в българския бизнес. Поздравления за всички отличени – за професионализма, последователността и отговорността към най-ценния ресурс: хората.

Удостоените с отличия в различните категории са:

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (от 50 до 250 заети лица)

Първо място – „Агри България“ ЕООД

Второ място – „Завод за телефонна апаратура“ АД

Трето място – „ИГ ЩАЛ“ ЕООД

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (над 250 заети лица)

Група 1

Първо място – „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД

Първо място – „Рубин Трейдинг“ ЕАД

Второ място – „Промет Стиил“ ЕАД

Група 2

Първо място – „Хаус Маркет България“ ЕАД /ИКЕА/

Второ място – „Загорка“ АД

Второ място – „АДМ Разград“ ЕАД

Трето място – „Лидл България“ ЕООД енд КО КД

Четвърто място – „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора

Група 3

Първо място – „Гранд Хотел Милениум София“ ООД

Второ място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Габрово

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ

Реализирани мерки/проект по БЗР на годината

Първо място – „Вили Елбе Аутомотив България“ АД

Второ място – „АББ България“ ЕООД

Трето място – „Лидл България“ ЕООД енд КО КД

Трето място – „ВиоМода“ ЕООД

Екип по БЗР на годината

Първо място – „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

Второ място – „Карлсберг България“ АД

Трето място – „Хигия Сейфти“ ЕООД

Четвърто място – „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Специалист по БЗР на годината

Първо място – Йосиф Антонов – „ДПМ Крумовград“ ЕАД

Второ място – Светла Стоянова – „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора

Трето място – Росен Добрев – „Кяшиф“ ЕООД

Четвърто място – Стефка Думанова „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора

Текст под снимки:

1. Всички гости, участници и наградени

2. Румяна Петкова – Заместник-министър на труда и социалната политика

3. Екатерина Асенова – Изпълнителен директор ИА „Главна инспекция по труда“

4. Благовеста Карова – Почетен председател на управителния съвет на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“

5. Наградите