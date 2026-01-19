ГрадътКварталиНовини

Малките радости: Още два нови фитнеса на открито в район „Южен“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:48ч, понеделник, 19 януари, 2026
0 136 1 минута

В район „Южен“ са изградени два нови фитнеса на открито, съобщи райкметът Атанас Кунчев. Те са разположени на ул. „Дрин“ с „Братя Бъкстон“ и на ул. „Петър Стоев“ 115.

Площадките са оборудвани с комбинирани съоръжения за различни упражнения, а под тях е положен дървен чипс.

Кунчев подчертава, че това е продължение на усилията на районната администрация за развитие на спортната инфраструктура. Той припомня, че в края на ноември бяха завършени още два обекта – фитнес на открито в парк „Кронщад“ и футболно игрище между улиците „Чипровец“ и „Николай Коперник“.

В момента се работи и по две детски площадки: нова на ул. „Братя Бъкстон“ и разширена с нови уреди в парк „Кронщад“.

В рубриката „Малките радости“ Под тепето випредставя малки проекти на районните администрация в града.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:48ч, понеделник, 19 януари, 2026
0 136 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина