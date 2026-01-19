Малките радости: Още два нови фитнеса на открито в район „Южен“

В район „Южен“ са изградени два нови фитнеса на открито, съобщи райкметът Атанас Кунчев. Те са разположени на ул. „Дрин“ с „Братя Бъкстон“ и на ул. „Петър Стоев“ 115.

Площадките са оборудвани с комбинирани съоръжения за различни упражнения, а под тях е положен дървен чипс.

Кунчев подчертава, че това е продължение на усилията на районната администрация за развитие на спортната инфраструктура. Той припомня, че в края на ноември бяха завършени още два обекта – фитнес на открито в парк „Кронщад“ и футболно игрище между улиците „Чипровец“ и „Николай Коперник“.

В момента се работи и по две детски площадки: нова на ул. „Братя Бъкстон“ и разширена с нови уреди в парк „Кронщад“.

В рубриката „Малките радости“ Под тепето випредставя малки проекти на районните администрация в града.