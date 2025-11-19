Отбелязваме Международен ден на мъжете
На 19 ноември светът отбелязва Международния ден на мъжете, празник, който цели да насърчи здравето и благосъстоянието на мъжете и момчетата, да повиши осведомеността за социалните проблеми, свързани с тях, и да популяризира положителните мъжки ролеви модели.
Инициативата се фокусира върху няколко ключови области:
- Здраве и благосъстояние – физическо и психическо здраве на мъжете.
- Социални въпроси – равенство между половете, насилие, дискриминация.
- Позитивни ролеви модели – мъжете, които вдъхновяват със своите действия и ангажираност.
Международният ден на мъжете се отбелязва в над 70 държави по света и предлага възможност за обществени кампании, дискусии и инициативи, насочени към подобряване на живота на мъжете и момчетата в различни сфери на обществото.
В България празникът набира популярност и все повече организации правят дискусии и събития, свързани с психичното и физическото здраве на мъжете, както и с насърчаване на позитивни мъжки ролеви модели в обществото.
Международният ден на мъжете не е конкуренция на Деня на жената, а допълнение към усилията за равноправие и здравословно общество за всички.
Илюстрация: daneelyunus.com