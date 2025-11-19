Отбелязваме Международен ден на мъжете

На 19 ноември светът отбелязва Международния ден на мъжете, празник, който цели да насърчи здравето и благосъстоянието на мъжете и момчетата, да повиши осведомеността за социалните проблеми, свързани с тях, и да популяризира положителните мъжки ролеви модели.

Инициативата се фокусира върху няколко ключови области:

Здраве и благосъстояние – физическо и психическо здраве на мъжете.

– физическо и психическо здраве на мъжете. Социални въпроси – равенство между половете, насилие, дискриминация.

– равенство между половете, насилие, дискриминация. Позитивни ролеви модели – мъжете, които вдъхновяват със своите действия и ангажираност.

Международният ден на мъжете се отбелязва в над 70 държави по света и предлага възможност за обществени кампании, дискусии и инициативи, насочени към подобряване на живота на мъжете и момчетата в различни сфери на обществото.

В България празникът набира популярност и все повече организации правят дискусии и събития, свързани с психичното и физическото здраве на мъжете, както и с насърчаване на позитивни мъжки ролеви модели в обществото.

Международният ден на мъжете не е конкуренция на Деня на жената, а допълнение към усилията за равноправие и здравословно общество за всички.

Илюстрация: daneelyunus.com