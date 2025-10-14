Павел Михайлов инициира подписка за промяна в закона, която да улесни транспорта между община „Родопи“ и Пловдив

Кметът настоява междуселищните автобуси да не спират задължително на автогари. Жителите вече започнаха да събират подписи в подкрепа

Проблемът с транспортната свързаност на населените места от Община „Родопи“ с областния град Пловдив отново е във фокуса на общественото внимание. Този път с конкретно предложение за законодателна промяна.

Кметът Павел Михайлов обяви, че инициира подписка в подкрепа на промяна в Закона за автомобилните превози, която да позволи междуселищните автобуси да не са задължени да започват и завършват маршрута си на автогара.

„Така автобусите от нашите села ще могат да продължават по линиите на градския транспорт в Пловдив, без нужда пътниците да сменят по няколко превозни средства, за да стигнат до работните си места или училищата си“, обяснява Михайлов в обръщение до жителите.

По думите му, идеята е обсъждана вече шест години и е подкрепена от редица институции, сред които Министерството на транспорта, Областна управа и Община Пловдив.

„Надявам се заедно да покажем, че гледаме в една посока. Убеден съм, че има воля и единомислие – както от държавните институции, така и от местната власт“, посочва Михайлов.

Под публикацията на Павел Михайлов във Facebook вече се появиха десетки коментари в подкрепа. Мнозина споделят, че настоящата организация на транспорта е неефективна и неудобна, особено за жителите на селата, които пътуват всеки ден.

„Време е да мислим като в Европа – един билет, един автобус, директна връзка до града“, пише потребител под публикацията на кмета.

В няколко населени места от общината вече започна събирането на подписи в подкрепа на инициативата. В село Брестовица кметството обяви, че бланки ще бъдат поставени в местните магазини, пощенската станция, фризьорския салон, пенсионерския клуб и кафе „Веловото“, като гражданите ще могат да се подпишат до четвъртък, 16 октомври 2025 г., 12:00 часа.

„Става дума за позиция, която засяга всеки – ученици, работещи и възрастни хора, които ежедневно пътуват до Пловдив. Надяваме се подписката да даде ясен сигнал към законодателите“, коментира кметът на Брестовица Мария Манолова.

Към акцията се включи и село Златитрап.

Кметът на Златитрап Светослава Томова обяви, че от вторник в селото ще бъдат разположени бланки за подписка в кметството, местните магазини, фризьорския салон, бара „Софи“ и заведението в парка.

„Целта е проста – да се улесни придвижването на хората от нашите села до Пловдив. Да не се налага да сменят по няколко автобуса, а междуселищните линии да могат да продължат по мрежата на градския транспорт“, обяснява Томова.

Подписката в Златитрап също ще продължи до четвъртък, 16 октомври 2025 г., 12:00 часа.

Освен в Брестовица и Златитрап, още няколко кметства от общината подготвят места за събиране на подписи. Според информация от общинската администрация, се очаква в следващите дни инициативата да обхване всички населени места, включително Белащица, Марково и Първенец.

След приключване на подписката, Михайлов ще изпрати резултатите и официалното предложение до Министерството на транспорта и до Комисията по транспорт в Народното събрание, с надежда темата да влезе в дневния ред на законодателните промени.