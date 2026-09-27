Борисов от Пловдив: ГЕРБ е против увеличаването на данъчната тежест върху гражданите и бизнеса

„ГЕРБ е против увеличаването на данъчната тежест върху гражданите и бизнеса“. Това заяви в Пловдив лидерът на партията Бойко Борисов, който пристигна под тепетата за събитие на младежката академия на формацията „Младите умове“.

„ГЕРБ като дясноцентристка, консервативна партия винаги е била за ниски данъци и за предприемчивите хора – тези, които теглят държавата напред и произвеждат брутния вътрешен продукт“, коментира Борисов. Той посочи, че политики, които посягат върху доходите и собствеността на хората, препращат към комунистическото минало на страната.

„Това е любимото на комунистите – обичат най-много парите, но не техните, а чуждите. Като могат, взимат на хората парите“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ се спря на ситуацията с горивата и на инфлацията.

„При по-високи цени държавата събира повече приходи, докато реалната тежест остава за крайния потребител“, посочи Борисов и добави, че идеите за облагане на свръхпечалбите ще се калкулират в цените.

„Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит“, каза още Бойко Борисов и заяви, че ако това се случи, ще облагодетелства фирми, близки до управляващата партия Прогресивна България.

Лидерът на ГЕРБ се спря и на Пловдив, като подчерта, че всичко добро направено в града е дело на партията му. Даде пример със стадионите, спортните бази, кино „Космос“ и транспортните проекти в града.