Бистро Блян – новата кулинарна сензация в Пловдив

Какво бихте казали, ако ви разкрием, че съвсем отскоро в Пловдив съществува място, чиято концепция пресъздава уюта на домашния хол, а домакините посрещат гостите си с изискана вечеря, поднесена в няколко стъпки?

Бистро Блян е на гастрономическата карта под тепетата едва от месец, но вече привлича почитатели на прецизната кухня и внимателната презентация. То започва като споделена мечта на Диана и Васил – млади хора, свързани от любовта към кулинарията. Срещат се в Института по кулинарни изкуства във Варна, а професионалният им път ги отвежда в едни от най-престижните кухни в Европа. В Италия се учат да уважават всяка съставка, а в Белгия се заражда идеята им за кухня, която е едновременно спокойна, смела и дълбоко свързана с природата. След години опит те се завръщат в Пловдив, за да разкажат своята интерпретация на българските продукти.

Кухнята им следва сезоните, работи с локални производители и се ръководи от принципа farm-to-table, с фокус върху ферментациите, текстурите и чистите вкусове. Атмосферата в Блян напомня вечеря у дома – тиха, топла и ненатрапчива. Домакините сами готвят и сервират, защото вярват, че истинското преживяване се ражда във връзката между кухнята и масата. Пространството е малко, което естествено приканва гостите да забавят темпото и да се потопят в детайлите на всяко ястие. Нерядко вечерите придобиват почти интимен характер – преживяване, в което няма как да не се почувствате специални.

Менюто се променя със сезона и следва ритъма на природата и възможностите на местните производители. Работи се с малки количества и внимателно подбрани продукти, за да се изгради цялостно вкусово пътешествие. В момента се предлага нова пролетна листа, която, както ни споделиха, ще се развие в няколко последователни части.

Актуалните предложения могат да бъдат проследени в сайта и социалните мрежи на бистрото, а към края на април се очакват още новости – сезонът обещава богато разнообразие от продукти и вкусове.

Вечерята се провежда в рамките на едно обслужване, започващо в 19:00 ч. Не е необходим специален повод за резервация, тук всеки ден може да се превърне в такъв.

Мястото може да бъде ангажирано както за вечеря, така и ексклузивно за събития до 20 души. За запитвания: info@bistroblyan.com, както и по телефон или чрез социалните мрежи.

Бистро Блян

ул. Капитан Райчо 50

Facebook: Бистро Блян

Instagram: bistroblyan

Работно време:

Сряда – събота | 19:00 ч.

Неделя – вторник | почивни дни