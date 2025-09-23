АПИ обяви поръчка за 1 млрд. лв. за нови мантинели

Снимка: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка на стойност от близо 1 милиард лева. Гигантската процедура е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години.

Поръчката е в 6 обособени позиции, включващи всички 27 областни пътни управление в няколко района- северозападен, северен централен, североизточен, югоизточен, южен централен и югозападен. Срокът за изпълнение е 60 месеца, а прогнозната й стойност 960 000 000 лв. Касае се за общо 41 760 км пътища в страната.

Избраните изпълнители следва да изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.