Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето с велопоход

Пловдив ще отбележи Световния ден на сърцето с атрактивен велопоход. Холдингът „Булфарма“, част от който е Университетска болница „Пълмед“ и Отделението й по кардиохирургия, заедно с велоклубовете „Крива спица“ и „7 Хилс“, организират събитието „Вело Пулс Пловдив 2025“, което цели да популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве. Инициативата се планира да бъде ежегодна.

Във велопохода ще участват лекари, пациенти и любители на колоезденето – всички заедно, за да покажат, че активният и здравословен живот е ключът към по-здраво сърце. В събитието ще участват и хора с вдъхновяващи лични истории, които благодарение на модерната медицина и собствената си борба продължават живота си напред.

Пловдивският митрополит Николай, който е и председател на болничното настоятелство към веригата лечебни заведения на „Булфарма”, ще благослови старта на велопохода с трасе от 32 километра. Стартът му е насрочен за 27 септември (събота) в 09:30 ч. от Гребна база . Маршрутът ще е на запад по поречието на р. Марица по комбинация от пътеки и черни пътища, след това на юг – по западния бряг на един от притоците на Марица – река Тъмръшка (Първенецка) до с. Първенец, където ще бъде разположен подкрепителен пункт. Пътят обратно ще премине по източния бряг на река Тъмръшка и ще отведе участниците обратно на стартовата локация, където ги очакват и много подаръци от организаторите и партньорите на събитието.

Велопоходът няма състезателен характер, а неговото послание е „Една мисия! Заедно правим сърцата по-силни!„.

Желаещите да се включат в инициативата е необходимо да се запишат предварително тук: https://forms.gle/rNkALScGSjUZYry26

*Велопреходът е подходящ за лица над 16 години и изисква велосипед, пригоден за движение по пресечен терен и задължително носене на велосипедна каска.

**Маршрутът е подходящ и за начинаещи велосипедисти

Повече информация за трасето и условията за участие вижте на фейсбук страницата на УМБАЛ „Пълмед“:https://www.facebook.com/YmballPulmed